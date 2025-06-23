Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любители 22 июня: Германия поддерживает США в ударах по Ирану
Обрушение на руднике Молодежный: практика для студента обернулась смертью
Холодильник в машине: простое устройство, о котором забывают
Музыка страха: злоумышленники ввели посетителям фестиваля во Франции неизвестное вещество
Оазис на каблуках: Emporio Armani перевернул законы подиума и притяжения
Цепочка смерти в животе: врачи Ямала сотворили невозможное
Снаряд в сердце детства: 6-летний мальчик под обстрелом ВСУ
Хватит оправдываться работой: почему умственный труд не поможет вам похудеть
Один забытый слив — и тараканы объявляют вашу квартиру своей

Горшок, солнце и вода — всё, что нужно, чтобы на кухне зацвёл тропический рай

2:19
Садоводство

Выращивание бананов кажется чем-то экзотическим, но на деле это одно из самых благодарных растений — особенно в климате с жарким солнцем и высокой влажностью. Банановое дерево не только приносит вкусные и полезные плоды, но и способно украсить двор или балкон своей тропической пышностью. Главное — знать, с чего начать.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бананы

Идеальные условия

Для роста бананам нужно много света и тепла. Температура — от +24°C до +30°C, с влажным воздухом и регулярными дождями. Лучше всего растение чувствует себя в рыхлой, плодородной почве с хорошим дренажем и pH 5,5-6,5. Тяжёлые глинистые участки стоит избегать — они провоцируют загнивание корней.

Подготовка почвы и посадка

Если вы сажаете дерево в открытый грунт, выкопайте яму 50x50x50 см и смешайте землю с перегноем, песком и компостом. В горшке (объёмом не менее 100 л и глубиной от 80 см) используйте питательный субстрат и обеспечьте хороший дренаж.

Посадку лучше проводить в начале сезона дождей (сентябрь-декабрь). В орошаемых зонах это можно делать в любое время. Используют отростки с корневищем от материнского растения — они должны быть не менее 40 см высотой и с крепкими корнями.

Уход и развитие

Регулярный полив — ключ к успеху. Почва всегда должна быть влажной, но не заболоченной. Раз в 45 дней — подкормка: органика или минеральное удобрение NPK 10-10-10. Обязательно обрезайте сухие листья и боковые побеги, подвязывайте грозди у крупных сортов.

Сбор урожая ждут через 12-18 месяцев. Срезайте грозди, когда плоды нальются, но ещё остаются зелёными. Дозревают они уже вне куста. После сбора — обрезайте псевдостебель, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Даже в горшке банан может плодоносить. Главное — тепло, солнце, вода и немного заботы.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Недвижимость
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Москва не будет оглядываться на Вашингтон в оказании помощи Тегерану Любовь Степушова Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Цепочка смерти в животе: врачи Ямала сотворили невозможное
Снаряд в сердце детства: 6-летний мальчик под обстрелом ВСУ
"Игра окончена": Трамп понял, что победить Россию на Украине невозможно
ВС России взяли все, с чего начиналось: ключевые точки контрнаступления ВСУ снова под контролем
Разоблачение СБУ: Украина фабрикует обвинения против России
Дочь Евгения Цыганова нашла любовь на съёмочной площадке: кто стал избранником актрисы?
Украденные миллионы ветерана: полиция Нижнего Новгорода сотворила чудо
Как Honda и Suzuki планируют переиграть китайские бренды: стратегия через Индию
Цена войны: США выставили ультиматум всему миру
Еле вытащил: Олег Майами спас тонувшую женщину на Пхукете и раскритиковал её друзей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.