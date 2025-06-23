Горшок, солнце и вода — всё, что нужно, чтобы на кухне зацвёл тропический рай

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание бананов кажется чем-то экзотическим, но на деле это одно из самых благодарных растений — особенно в климате с жарким солнцем и высокой влажностью. Банановое дерево не только приносит вкусные и полезные плоды, но и способно украсить двор или балкон своей тропической пышностью. Главное — знать, с чего начать.

Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бананы

Идеальные условия

Для роста бананам нужно много света и тепла. Температура — от +24°C до +30°C, с влажным воздухом и регулярными дождями. Лучше всего растение чувствует себя в рыхлой, плодородной почве с хорошим дренажем и pH 5,5-6,5. Тяжёлые глинистые участки стоит избегать — они провоцируют загнивание корней.

Подготовка почвы и посадка

Если вы сажаете дерево в открытый грунт, выкопайте яму 50x50x50 см и смешайте землю с перегноем, песком и компостом. В горшке (объёмом не менее 100 л и глубиной от 80 см) используйте питательный субстрат и обеспечьте хороший дренаж.

Посадку лучше проводить в начале сезона дождей (сентябрь-декабрь). В орошаемых зонах это можно делать в любое время. Используют отростки с корневищем от материнского растения — они должны быть не менее 40 см высотой и с крепкими корнями.

Уход и развитие

Регулярный полив — ключ к успеху. Почва всегда должна быть влажной, но не заболоченной. Раз в 45 дней — подкормка: органика или минеральное удобрение NPK 10-10-10. Обязательно обрезайте сухие листья и боковые побеги, подвязывайте грозди у крупных сортов.

Сбор урожая ждут через 12-18 месяцев. Срезайте грозди, когда плоды нальются, но ещё остаются зелёными. Дозревают они уже вне куста. После сбора — обрезайте псевдостебель, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Даже в горшке банан может плодоносить. Главное — тепло, солнце, вода и немного заботы.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

