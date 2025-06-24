Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хищник не виноват: Запашный — о фатальной ошибке в Тайгане, едва не стоившей жизни
Чудеса кулинарии: как всего из 4 продуктов сделать влажный шоколадный торт — даже блендер не нужен
66 Perry Street и другие точки: 5 мест из Секса в большом городе, которые фанаты ищут чаще всего
Импортные бренды теряют позиции: почему российский виски стал лидером на внутреннем рынке
Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти
Только один фитнес-аксессуар увеличит вашу активность до 7 раз
Флоренция юга скрывает тайну: этот город в Италии влюбляет без толп и стереотипов
Модный, но неудобный: ошибки в интерьере, о которых жалеют 70% владельцев
Новая группа крови найдена: женщина, совместимая только сама с собой

Как часто нужно собирать клубнику

3:44
Садоводство » Советы

Неподражаемый вкус и аромат клубники делают её желанным угощением как в свежем, так и в переработанном виде. Однако для того чтобы насладиться богатым и качественным урожаем, важно правильно организовать процесс сбора ягод. В этой статье мы расскажем, как часто нужно выбирать клубнику и что следует учитывать при сборе.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Время сбора клубники

Клубника начинает созревать в конце весны или начале лета, в зависимости от региона и сорта. Период плодоношения может длиться от 2 до 6 недель, в зависимости от сорта и условий выращивания. Основное правило для сбора клубники — это делать это в нужное время.

Оптимальное время суток

  • Утро: лучше собирать клубнику в утренние часы, когда ягоды еще не нагрелись на солнце. Это позволяет предотвратить их быстрейшее увядание и сохранит свежесть на более долгое время.

Условия погоды

  • Сухая погода: собирать клубнику лучше в сухую и солнечную погоду, чтобы избежать замедления процесса сбора из-за дождя и высокой влажности.

Частота сбора клубники

Частота сбора ягод клубники зависит от ряда факторов, включая сорт, условия выращивания и цель сбора.

Общие рекомендации

  • Каждые 2-3 дня: в стандартных условиях, при условии, что клубника уже начинает созревать, рекомендуется собирать ягоды каждые 2-3 дня. Это обеспечивает максимальное количество спелых ягод и помогает избежать перерастания и переизбытка урожая.
  • Регулярный контроль: если у вас много растений, стоит регулярно проверять их на наличие спелых ягод. Некоторые сорта клубники созревают намного быстрее, чем другие.

Для коммерческого выращивания

Если вы занимаетесь коммерческим выращиванием клубники, вам может потребоваться собирать ягоды каждый день, особенно во время активного плодоношения. Это поможет:

  • Минимизировать потери урожая: сбор ягод каждый день позволяет избежать переспевания и гниения, что может снизить качество продукта.
  • Поддерживать спрос: частый сбор идет на руку, когда нужно поддерживать стабильный поток свежих ягод на рынке.

Как собирать клубнику

Правильный процесс сбора клубники также имеет большое значение. Вот несколько советов, которые помогут вам сохранять ягоды в идеальном состоянии:

  • Осторожность: старайтесь не повреждать кусты во время сбора. Храните ягоды в чистых, сухих контейнерах.
  • Не тяните ягоды: убедитесь, что вы аккуратно отрываете ягоды, захватывая их нижнюю часть и не оставляя зеленые «хвостики», которые помогут удержать ягоды свежими.
  • Отбор: отбирайте только зрелые, яркие ягоды, без признаков гниения или болезней, чтобы предотвратить порчу остальных ягод.

Уход за клубникой после сбора

После сбора клубники важно правильно ухаживать за растениями:

  • Полив: обеспечьте достаточное количество влаги, чтобы поддерживать здоровье растений и способствовать образованию новых цветков и плодов.
  • Удобрение: правильное применение удобрений поможет поддержать качество ухода за плодами и улучшить их вкусовые качества и размер.

Собирая клубнику, важно максимально эффективно организовать процесс, чтобы получить от растения максимальную отдачу и насладиться вкусом свежих ягод как можно дольше. Собирая ягоды каждые 2-3 дня, вы сможете не только насладиться их вкусом, но и предотвратить перерастание и гниение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России
Авто
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Последние материалы
Хищник не виноват: Запашный — о фатальной ошибке в Тайгане, едва не стоившей жизни
Чудеса кулинарии: как всего из 4 продуктов сделать влажный шоколадный торт — даже блендер не нужен
66 Perry Street и другие точки: 5 мест из Секса в большом городе, которые фанаты ищут чаще всего
Импортные бренды теряют позиции: почему российский виски стал лидером на внутреннем рынке
Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти
Как часто нужно собирать клубнику
Только один фитнес-аксессуар увеличит вашу активность до 7 раз
Флоренция юга скрывает тайну: этот город в Италии влюбляет без толп и стереотипов
Модный, но неудобный: ошибки в интерьере, о которых жалеют 70% владельцев
Новая группа крови найдена: женщина, совместимая только сама с собой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.