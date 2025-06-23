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Трава на газоне горит? Избегаем 5 распространённых ошибок полива и ухода

Садоводство » Советы

Летняя жара — настоящий стресс для газонов. Часто мы сталкиваемся с проблемой: трава сгорает и начинает выглядеть жалко, оставляя за собой некрасивые желтые пятна. Но не всё потеряно! 

трава
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
трава

Неправильный полив

Ошибка: частый и мелкий полив

Многих садоводов тянет поливать траву каждый день небольшими дозами воды. Этот подход приводит к тому, что корни не развиваются глубоко и остаются у поверхности, что делает растения более восприимчивыми к жаре и засухе.

Решение: поливайте глубоко и реже

Лучше поливать газон 2-3 раза в неделю, но при этом делать это обильно. Вода должна хорошо проникать в почву, достигая корней. Оптимальное время для полива — раннее утро, когда испарение минимально, а температура почвы не успела сильно повыситься.

Слишком короткая стрижка

Ошибка: обрезка травы на минимальную высоту

Многие садоводы стремятся сделать газон как можно короче, что может показаться привлекательным, однако короткая стрижка приводит к стрессу для растений. К тому же, такая трава хуже защищает почву от жары и быстро теряет влагу.

Решение: оставляйте высоту стеблей

Стригите траву, оставляя длину стеблей на уровне 5-7 см. Это позволит растению сохранять влагу и обеспечит тень для корней. Чем выше трава, тем проще ей противостоять жаре.

Игнорирование состояния почвы

Ошибка: необработанная почва

Качество почвы напрямую влияет на здоровье газона. Если почва не дренированная или бедная на питательные вещества, то даже при щедром поливе трава будет страдать.

Решение: убедитесь в качестве почвы

Регулярно проверяйте состояние почвы. Вносите органические удобрения, компост или минеральные добавки, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Хороший дренаж также критически важен, чтобы вода не застаивалась.

Неправильный выбор сорта травы

Ошибка: посев неподходящих сортов

Не все сорта трав подходят для условий вашего региона. Выбор неправильно адаптированных растений может привести к их быстрому увяданию под жаркими солнечными лучами.

Решение: выбирайте устойчивые сорта

При выборе семян обращайте внимание на сорта, которые лучше адаптированы к вашему климату. Также стоит выбирать травы, устойчивые к засухе и теплу.

Пренебрежение уходом после полива и стрижки

Ошибка: игнорирование ухода

Многие забывают о последующем уходе за газоном после полива и стрижки, что может привести к дополнительным проблемам.

Решение: уход и контроль состояния

После полива обязательно следите за состоянием газона. Удаляйте сорняки и мусор, которые могут затенять траву. Если заметите, что трава снова начинает желтеть, возможно, это сигнал о том, что требуется дополнительный уход.

Сгорание травы на газоне от жары — это распространенная проблема, но её можно избежать, приложив усилия и изменив некоторые привычки. Обратите внимание на вопросы полива, стрижки, состояния почвы и выбора сортов. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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