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У вас тоже погибают томаты? Просто добавьте это из кухни — и наблюдайте магию

Эксперты рассказали, как сода улучшает рост и вкус помидоров
2:46
Садоводство

Если ваши помидоры страдают от плесени, вредителей или слабо растут, вы не одиноки. Каждый дачник рано или поздно сталкивается с этими проблемами. Но что, если мы скажем, что решение есть — простое, экологичное и… у вас уже на кухне?

Томаты разных сортов
Фото: Freepik by stockking
Томаты разных сортов

Этот трюк не только защищает томаты от болезней, но и помогает им расти крепкими и плодовитыми. И главное — без химических опрыскиваний. Интриговали? Всё, что вам нужно — поливать растения раствором из одного очень знакомого ингредиента всего два раза в месяц.

Почему помидорам нужна особая забота

Томаты уязвимы к множеству бед:

  • Грибковые заболевания вроде фитофтороза и мучнистой росы,

  • Вредители — тля, паутинный клещ,

  • Кислая почва, которая мешает усваивать питательные вещества.

Все это не только снижает урожай, но может полностью погубить труд целого сезона.

Ваш помощник — обычная пищевая сода

Да-да, та самая, что стоит у вас на полке. Бикарбонат натрия — это не просто разрыхлитель для выпечки. В саду он становится настоящим союзником:

1. Щит от грибка и плесени

Сода обладает выраженным фунгицидным эффектом. Регулярное применение раствора:

  • Замедляет развитие мучнистой росы и других грибков,

  • Предотвращает распространение патогенов,

  • Безопасна для пчёл и других полезных насекомых.

2. Оборона против вредителей

Раствор соды меняет pH поверхности листьев, создавая некомфортные условия для вредителей — тли и паутинного клеща.

3. Здоровая почва и сладкие плоды

Сода помогает сбалансировать кислотность почвы, особенно если она слишком кислая. А ведь томаты лучше всего растут в слегка кислой или нейтральной среде!

Благодаря этому:

  • Растения эффективнее усваивают азот, калий, фосфор,

  • Укрепляется корневая система,

  • Плоды становятся более сладкими, мясистыми и ароматными.

Как приготовить волшебный раствор

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка пищевой соды

  • 10 литров воды

  • (по желанию) 1 чайная ложка жидкого мыла без запаха — для лучшего прилипания к листьям

Приготовление:

  1. Растворите соду в воде, тщательно перемешайте.

  2. Поливайте растения под корень или опрыскивайте листья (для опрыскивания добавьте мыло).

  3. Повторяйте процедуру раз в две недели.

Ваша грядка скажет спасибо

Сода — это:

  • Натурально

  • Безопасно

  • Дешево

  • Проверено временем

Забудьте о плесени, забудьте о тле. И приготовьтесь собирать лучший урожай томатов в вашей жизни!

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение. Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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