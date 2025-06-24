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Помидоры с трещинами — это не приговор: как предотвратить растрескивание и собрать идеальный урожай

4:27
Садоводство

Трещины на помидорах — это частая проблема, с которой сталкиваются садоводы. Несмотря на все усилия, треснувшие плоды могут сильно огорчить. Однако понимание причин этого явления и правильный уход могут помочь вам избежать этой неприятности.

Томат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томат

Основные причины появления трещин в помидорах

Трещины на помидорах, как правило, возникают из-за дисбаланса влаги в почве. Когда растения получают большое количество воды после засухи, внутренняя мякоть помидоров быстро впитывает влагу, что создает давление на кожицу плода. Кожура не успевает растянуться, и плоды трескаются. Трещины могут принимать различные формы:

  • Концентрические разрезы, образующие круги вокруг плодоножки.

  • Радиальные надрезы, которые идут от плодоножки вниз по бокам плода.

  • Микротрещины — маленькие поверхностные трещины по всей кожуре.

Другой причиной является перепад температур. Особенно это актуально, когда дневная температура значительно выше ночной. Резкие перепады температур увеличивают вероятность появления трещин, так как плоды не успевают адаптироваться к изменениям.

Генетика сорта помидоров тоже имеет значение. Некоторые сорта с тонкой кожицей, например, говяжьи сердечки, более подвержены трещинам, в то время как более плотные сорта, такие как коктейльные или вишневые помидоры, реже трескаются.

Как избежать растрескивания помидоров

  1. Регулярный полив. Для предотвращения трещин важно поддерживать стабильную влажность почвы. Поливайте растения часто, но небольшими порциями воды, чтобы избежать резких колебаний в увлажнении. Равномерный полив поможет предотвратить переполнение растения водой, что может вызвать растрескивание.

  2. Мульчирование. Мульча помогает сохранить влагу в почве и предотвращает ее чрезмерные колебания. Используйте органические материалы, такие как солома или компост, которые обеспечат стабильную влажность и помогут избежать засушливых периодов.

  3. Капельное орошение. Если у вас есть возможность, установите систему капельного орошения. Это обеспечит постоянное увлажнение почвы непосредственно у корней, минимизируя колебания в потреблении воды и тем самым снижая риск растрескивания плодов.

  4. Правильное время для полива. Поливайте помидоры утром или поздним вечером, чтобы минимизировать испарение воды и дать растению достаточно времени для усвоения влаги.

Как выбрать сорт помидоров для предотвращения трещин

Некоторые сорта помидоров менее подвержены растрескиванию благодаря более толстой кожуре или устойчивости к перепадам температуры. Например, сорта, специально выведенные для соусов или с более плотной кожицей, такие как Рома В. Ф., Mountain Merit и Дерзкий, лучше переносят условия, способствующие трещинам.

Профилактическая уборка урожая

Если ожидаются дожди или резкие изменения температуры, лучше собрать помидоры на стадии "созревания", когда они начинают приобретать окончательный цвет, но еще не достигли полной зрелости. Помидоры продолжат созревать в помещении, где они будут защищены от погодных условий, способствующих раскалыванию.

Что делать с треснувшими помидорами

Если помидоры уже треснули, не стоит их выбрасывать. Легкие трещины не делают плоды несъедобными. Такие помидоры идеально подходят для соусов, супов и консервов. Главное — проверить плоды на признаки гниения. Если помидоры не повреждены, они остаются безопасными для употребления. В случае, если вы обнаружите гниение, лучше убрать такие плоды, чтобы избежать рисков для здоровья.

Трещины на помидорах — это распространенная проблема, которая, однако, поддается контролю. Стабильный полив, правильное мульчирование, капельное орошение и выбор устойчивых сортов помогут вам избежать растрескивания и собрать здоровые, красивые плоды. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться хорошим урожаем без неприятных трещин.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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