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Бессмертники, которые не увянут: три проверенных способа сушки для долговечности

3:56
Садоводство » Цветы

Бессмертники, или хелихризумы, — это невероятно красивые цветы, которые идеально подходят для составления сухих букетов. Они сохраняют свою форму и цвет даже после сушки, что делает их прекрасным элементом в декоре. Если вы хотите научиться правильно сушить бессмертники, чтобы они радовали вас долгое время в составе букетов, следуйте нашим рекомендациям.

Бессмертники
Фото: Own work by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бессмертники

Подготовка к сбору

Перед тем как приступить к сушке бессмертников, важно правильно подобрать цветы:

  • Время сбора: лучшее время для сбора бессмертников — это утро, когда утренняя роса полностью испарилась, и до полуденного солнца, чтобы избежать потери ярких красок. Цветы следует собирать, когда они находятся в полном цветении, но перед тем, как они начнут увядать.
  • Выбор цветов: отбирайте только здоровые, крепкие и яркие растения. Избегайте поврежденных или увядающих цветков, так как они могут испортить ваше изделие.

Способы сушки бессмертников

Существует несколько эффективных методов сушки бессмертников:

Сушка в воздухе

  1. Сбор: соберите цветы в небольшие пучки (по 5-10 штук) и свяжите их длинной ниткой или резинкой.
  2. Сушка: повесьте пучки вниз головой в хорошо проветриваемом и темном месте, чтобы предотвратить выгорание цветов. Это может быть, например, чердак или кладовка.
  3. Условия: убедитесь, что температура в помещении не слишком высокая и нет прямых солнечных лучей. Сушка может занять от одной недели до 10 дней.

Сушка с помощью песка

  1. Подготовка контейнера: на дно подходящей емкости (коробки или контейнера) насыпьте слой чистого, сухого песка.
  2. Установка цветов: аккуратно вкопайте цветы в песок так, чтобы их лепестки не соприкасались друг с другом. Сверху также присыпьте песком.
  3. Сушка: закройте контейнер и оставьте его в теплом, сухом месте на 1-2 недели. Песок поможет сохранить форму и текстуру лепестков.

Сушка в глицерине (для продления срока службы)

  1. Приготовление раствора: смешайте глицерин с водой в соотношении 1:2 (1 часть глицерина к 2 частям воды).
  2. Погружение: поместите стебли бессмертников в этот раствор и дайте им впитать его в течение 1-2 недель. В результате цветы сохранят свою гибкость и будут выглядеть более живыми.

Хранение сухих бессмертников

После сушки важно правильно хранить бессмертники, чтобы они не потеряли свою красоту:

  • Контейнер: храните сухие цветы в плотно закрытых коробках или контейнерах из картона или стекла, чтобы защитить их от влаги и пыли.
  • Тёмное место: наилучшим вариантом для хранения являются сухие, темные и прохладные помещения.
  • Избегайте влаги: следите за влажностью в помещении. Бессмертники не любят сырость, так как это может привести к их повреждению и образованию плесени.

Использование сушеных бессмертников в букете

Сухие бессмертники отлично подходят для создания красивых букетов. Используйте их в сочетании с другими сухими цветами и элементами декора (например, веточками, травами или шишками). Их яркие цвета и текстура не только придают букету оригинальности, но и создают атмосферу уюта и теплоты в вашем доме.

Сушка бессмертников — это увлекательный и простой процесс, который позволяет создать уникальные и долговечные букеты. Следуя нашим советам, вы сможете наслаждаться красотой этих цветов в течение долгого времени. Не бойтесь экспериментировать с методами и сочетаниями, чтобы создать свои собственные стильные композиции.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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