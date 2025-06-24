Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старение не остановишь, но замедлить можно — вот как маска из 3 продуктов творит чудо
Правила игры с электросамокатчиками на дороге: защитите себя и свой автомобиль от мошенников
Жест доброй воли: экс-ведущий Первого канала рассказал о подарке от Аллы Пугачёвой
Кофе натощак: утренний ритуал, который меняет ваше тело без предупреждения
Сказочное место в опасности: туристы не смогут больше высаживаться на этот пляж — и вот почему
Заход в порт — как на пороховую бочку: перевозка нефти стала дорогим и опасным делом
Больше не нужен фитнес-клуб: вот как привести себя в форму дома
Секретный соус на цитрусовых соках — с ним даже замороженные креветки в пицце становятся деликатесом
Не бояться, а слушать: почему рык собаки — это не агрессия, а сигнал к диалогу

Всего один шаг к большему урожаю малины: выбираем компаньонов, которые делают чудеса

5:34
Садоводство

Малина — это одно из самых популярных и любимых растений на дачных участках. Но как сделать так, чтобы урожай был действительно щедрым, а растения оставались здоровыми и крепкими? Одним из эффективных методов является выращивание растений-компаньонов рядом с малиновыми деревьями. Эта стратегия позволяет не только увеличить урожайность, но и повысить устойчивость растений к заболеваниям и вредителям.

Малина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малина

Зачем растить растения-компаньоны с малиновыми деревьями

Малиновое дерево может значительно выиграть от соседства с другими растениями. Этот метод основывается на нескольких ключевых принципах:

  1. Обогащение почвы. Многие растения-компаньоны способны улучшить структуру и состав почвы, добавляя в неё питательные вещества, необходимые для нормального роста малины.

  2. Защита от вредителей и болезней. Некоторые растения выделяют вещества, которые отпугивают вредных насекомых и предотвращают распространение болезней.

  3. Улучшение опыления. Определенные растения привлекают полезных насекомых, таких как пчелы и шмели, которые значительно повышают урожайность.

Какой компаньон идеально подходит для малины

Некоторые растения-компаньоны значительно улучшают условия для роста малины, предоставляя ей необходимые ресурсы и защищая от негативных факторов. Вот несколько наиболее эффективных вариантов:

  • Иссоп. Это растение привлекает опылителей и одновременно действует как защитник от вредителей, таких как тля. Оно помогает улучшить здоровье малиновых деревьев и стимулирует их рост.

  • Календула. Это растение давно известно своими антипаразитарными свойствами. Календула помогает защитить малину от нематод и других вредителей почвы, а также улучшает опыление.

  • Чеснок. Чеснок обладает мощными антисептическими свойствами и помогает отпугивать насекомых-вредителей, таких как тля и другие заболевания, особенно в тяжелых почвах.

  • Бобовые. Горох, фасоль и клевер обогащают почву азотом, что является важным элементом для малины. Это также помогает создать плодородный субстрат для её роста и развития.

  • Ревень. Это растение стабилизирует микроклимат вокруг малиновых деревьев и защищает их от вредных личинок, таких как корневые черви.

Как улучшить опыление естественным путем

Одним из ключевых факторов для хорошего урожая является опыление. Соседство с определенными растениями может значительно повысить активность опылителей. Например, бархатцы и иссоп привлекают пчел и шмелей, что повышает шанс на качественное опыление каждого цветка малины.

Как защитить малиновые деревья от вредителей

Некоторые растения выделяют летучие вещества, которые могут отпугнуть вредителей. Например, чеснок и ревень обладают сильным запахом, который нарушает репродуктивные циклы вредных насекомых. Также можно использовать кофейную гущу, которая ограничивает размножение муравьев, способствующих распространению тли.

Что ещё можно посадить рядом с малиной

Помимо упомянутых растений, рядом с малиной можно выращивать различные овощи. Редис, шпинат и салат идеально подходят для посадки между рядами малины. Эти растения используют полутень, которую создают низкие ветви малины, и помогают удерживать влагу в почве.

Как улучшить структуру почвы

Малина хорошо растет в рыхлой и плодородной почве. Бобовые растения, такие как горох и фасоль, улавливают азот из воздуха и возвращают его в почву, улучшая её структуру и плодородие. Это особенно важно для глинистых почв, склонных к оседанию, которые нуждаются в дополнительном обогащении.

Подготовка почвы и удобрения

Для максимальной эффективности важно не забывать о правильной подготовке почвы. Начните с очистки участка от сорняков и добавления органической мульчи, такой как древесная щепа, солома или опавшие листья. Также полезно вносить кофейную гущу, которая помогает замедлить разложение древесных материалов и улучшить структуру почвы.

Органические удобрения обеспечивают равномерное распределение питательных веществ, что способствует здоровому росту растений. Хорошо перепревший компост и навоз — отличные варианты для подкормки.

Советы по выращиванию компаньонов для малины

  1. Размещайте чеснок и календула на краю грядки, чтобы создать защитный барьер для малины.

  2. Используйте кофейную гущу для регулярного мульчирования.

  3. Посаженные бобовые помогут обогатить почву азотом, обеспечив тем самым рост и развитие малиновых деревьев.

Выращивание растений-компаньонов рядом с малиновыми деревьями — это не только экологичный, но и эффективный способ увеличить урожайность. Такие растения как иссоп, календула, чеснок и бобовые могут значительно улучшить здоровье вашего сада, повысить урожайность и снизить потребность в химических удобрениях. Эти методы требуют минимальных затрат, но при этом дают отличные результаты.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Суп, который лечит душу: куриный бульон с лапшой, как у бабушки
Еда и рецепты
Суп, который лечит душу: куриный бульон с лапшой, как у бабушки Аудио 
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Домашние животные
Вот что кошки делают, если действительно любят вас Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Последние материалы
Старение не остановишь, но замедлить можно — вот как маска из 3 продуктов творит чудо
Правила игры с электросамокатчиками на дороге: защитите себя и свой автомобиль от мошенников
Жест доброй воли: экс-ведущий Первого канала рассказал о подарке от Аллы Пугачёвой
Кофе натощак: утренний ритуал, который меняет ваше тело без предупреждения
Сказочное место в опасности: туристы не смогут больше высаживаться на этот пляж — и вот почему
Заход в порт — как на пороховую бочку: перевозка нефти стала дорогим и опасным делом
Больше не нужен фитнес-клуб: вот как привести себя в форму дома
Всего один шаг к большему урожаю малины: выбираем компаньонов, которые делают чудеса
Секретный соус на цитрусовых соках — с ним даже замороженные креветки в пицце становятся деликатесом
Не бояться, а слушать: почему рык собаки — это не агрессия, а сигнал к диалогу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.