Полстакана против молчания: орхидея зацвела так, что соседи не поверили

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Орхидеи — настоящие аристократы подоконников. Красивые, элегантные, но с репутацией капризных. На деле же они куда проще, чем кажутся. Всё, что им нужно, — правильный свет, немного внимания и один неожиданный трюк с вашей кухни.

Фото: commons.wikimedia.org by Orchi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидеи

Что не терпят орхидеи

Эти растения любят свет, но только рассеянный. Восточное или западное окно — идеальный вариант. Главное — никакого палящего солнца и чрезмерного полива: залитые корни быстро загнивают. Поливать их лучше методом замачивания — погрузите горшок в воду на 10-15 минут, затем дайте лишней влаге стечь.

Орхидеи также чувствительны к сквознякам и сухому воздуху. Поэтому — без резких перепадов температур, а вот опрыскивание (вне фазы цветения) им понравится. Увлажнитель рядом — вообще бонус.

Забудьте про магазинные удобрения

Хотите увидеть, как ваша орхидея выпускает цветоносы один за другим? Тогда налейте в горшок… банановую воду.

Банановая кожура — кладезь калия, кальция, магния и фосфора. Всё это — основа для яркого цветения, сильных корней и сочных зелёных листьев.

Как приготовить натуральное удобрение

Нарежьте кожуру одного спелого банана.

Залейте половиной литра тёплой воды.

Оставьте настой в тени на 2-3 дня.

Процедите.

Разведите полстакана раствора с таким же объёмом воды.

Готово! Поливайте орхидею этим средством раз в 2-3 недели в период активного роста. Результат не заставит себя ждать: растение оживёт, окрепнет и зацветёт так, что соседи заглянут в гости.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

