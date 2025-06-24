Гниёт виноград? Не спешите сжигать — вот что можно сделать прямо сейчас

4:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Загнивание виноградных ягод до их созревания — одна из самых распространённых проблем для виноградарей. Это состояние может угрожать вашему урожаю, если не принять своевременные меры. В этой статье расскажем о причинах гнили, как вовремя её выявить и что делать для спасения винограда.

Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Виноград

Причины гнили на винограде

Гниение виноградных ягод может быть вызвано множеством факторов, но самые распространённые из них следующие:

Неблагоприятные погодные условия: высокая влажность, дожди, туманы — идеальные условия для развития гнили.

Неправильный режим полива: как переувлажнение, так и недостаток воды могут привести к заболеванию.

Вредители и болезни: наличие насекомых или патогенных грибков ускоряет процесс гниения.

Некорректная обрезка: недостаточная вентиляция и слабая циркуляция воздуха вокруг растения способствуют развитию гнили.

Недостаток питательных веществ: отсутствие важных микроэлементов ослабляет растение, делая его более уязвимым.

Что делать при обнаружении гнили на винограде

При первых признаках гниения важно сразу предпринять несколько шагов, чтобы остановить распространение болезни:

Удалите поражённые грозди и ягоды — это предотвратит дальнейшее заражение. Обработайте растения фунгицидами или инсектицидами — в зависимости от типа заболевания. Корректируйте полив — избегайте как избытка, так и недостатка влаги. Подкормите виноград — если необходимо, сбалансируйте рацион растения. Проведите санитарную обрезку — улучшите циркуляцию воздуха и обеспечьте хорошую вентиляцию на участке.

Профилактика гнили на винограде

Чтобы минимизировать риски гниения и защитить урожай, соблюдайте следующие рекомендации:

Выбирайте устойчивые к болезням сорта.

Сажайте виноград в хорошо дренированной почве.

Обеспечьте достаточное солнечное освещение и хорошую вентиляцию.

Проводите регулярную и правильную обрезку — это поможет избежать плотной посадки и обеспечить хороший доступ воздуха.

Используйте мульчу для сохранения влаги и подавления сорняков.

Регулярно проверяйте виноградники на наличие вредителей и болезней.

Химическая обработка в летний период

В июле-августе рекомендуется провести химическую обработку виноградника. Основная цель — предотвратить гниение и другие болезни, такие как мумификация или кисление плодов. Кроме того, обработка защищает лозу.

Важно соблюдать карантинный срок: прекратить опрыскивание за 20-25 дней до сбора урожая. Следующую обработку проводят осенью, после сбора урожая, при подготовке виноградника к зимовке.

Используйте качественные фунгициды и инсектициды и строго следуйте инструкциям по применению, чтобы обеспечить максимальную эффективность лечения.

Серая гниль: риски и симптомы

Серая гниль (ботритис) — одна из самых опасных болезней винограда, особенно в условиях высокой влажности и температуры. На начальном этапе заболевания плоды начинают коричневеть, а затем появляются серые или чёрные пятна, плоды засыхают и опадают.

Основные источники инфекции:

Поражённые растительные остатки (листья, опавшие плоды, побеги)

Однолетние побеги, в которых сохраняется мицелий патогена

Серая гниль развивается быстрее в условиях высокой влажности и температуры, а также при нарушении агротехнических практик. Потери могут составлять 50-60% урожая при благоприятных для инфекции условиях.

Своевременная профилактика, регулярный мониторинг и правильное лечение — ключевые моменты для защиты винограда от гнили. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить здоровый урожай и сохранить ваши виноградники в отличном состоянии.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

