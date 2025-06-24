Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игрушки, которые развивают интеллект и спасают мебель от зубов щенка
Не охлаждает, а спасает от духоты: секретный режим в вашем кондиционере
Агата Муцениеце раскрыла третью беременность: реакция её бывшего возлюбленного
Ипотечные ставки падают: какие банки уже присоединились к тренду
Болгария как спасение: почему Москва стала запретной зоной для дочери Лолиты Милявской
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Хвост говорит больше, чем хозяин — просто научись читать сигналы
Луна под прицелом: смогут ли страны поделить её по-честному
Чтобы преодолеть экономические преграды: Чемезов раскрыл план трансформации России

Гниёт виноград? Не спешите сжигать — вот что можно сделать прямо сейчас

4:10
Садоводство

Загнивание виноградных ягод до их созревания — одна из самых распространённых проблем для виноградарей. Это состояние может угрожать вашему урожаю, если не принять своевременные меры. В этой статье расскажем о причинах гнили, как вовремя её выявить и что делать для спасения винограда.

Виноград
Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Виноград

Причины гнили на винограде

Гниение виноградных ягод может быть вызвано множеством факторов, но самые распространённые из них следующие:

  • Неблагоприятные погодные условия: высокая влажность, дожди, туманы — идеальные условия для развития гнили.

  • Неправильный режим полива: как переувлажнение, так и недостаток воды могут привести к заболеванию.

  • Вредители и болезни: наличие насекомых или патогенных грибков ускоряет процесс гниения.

  • Некорректная обрезка: недостаточная вентиляция и слабая циркуляция воздуха вокруг растения способствуют развитию гнили.

  • Недостаток питательных веществ: отсутствие важных микроэлементов ослабляет растение, делая его более уязвимым.

Что делать при обнаружении гнили на винограде

При первых признаках гниения важно сразу предпринять несколько шагов, чтобы остановить распространение болезни:

  1. Удалите поражённые грозди и ягоды — это предотвратит дальнейшее заражение.

  2. Обработайте растения фунгицидами или инсектицидами — в зависимости от типа заболевания.

  3. Корректируйте полив — избегайте как избытка, так и недостатка влаги.

  4. Подкормите виноград — если необходимо, сбалансируйте рацион растения.

  5. Проведите санитарную обрезку — улучшите циркуляцию воздуха и обеспечьте хорошую вентиляцию на участке.

Профилактика гнили на винограде

Чтобы минимизировать риски гниения и защитить урожай, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Выбирайте устойчивые к болезням сорта.

  • Сажайте виноград в хорошо дренированной почве.

  • Обеспечьте достаточное солнечное освещение и хорошую вентиляцию.

  • Проводите регулярную и правильную обрезку — это поможет избежать плотной посадки и обеспечить хороший доступ воздуха.

  • Используйте мульчу для сохранения влаги и подавления сорняков.

  • Регулярно проверяйте виноградники на наличие вредителей и болезней.

Химическая обработка в летний период

В июле-августе рекомендуется провести химическую обработку виноградника. Основная цель — предотвратить гниение и другие болезни, такие как мумификация или кисление плодов. Кроме того, обработка защищает лозу.

Важно соблюдать карантинный срок: прекратить опрыскивание за 20-25 дней до сбора урожая. Следующую обработку проводят осенью, после сбора урожая, при подготовке виноградника к зимовке.

Используйте качественные фунгициды и инсектициды и строго следуйте инструкциям по применению, чтобы обеспечить максимальную эффективность лечения.

Серая гниль: риски и симптомы

Серая гниль (ботритис) — одна из самых опасных болезней винограда, особенно в условиях высокой влажности и температуры. На начальном этапе заболевания плоды начинают коричневеть, а затем появляются серые или чёрные пятна, плоды засыхают и опадают.

Основные источники инфекции:

  • Поражённые растительные остатки (листья, опавшие плоды, побеги)

  • Однолетние побеги, в которых сохраняется мицелий патогена

Серая гниль развивается быстрее в условиях высокой влажности и температуры, а также при нарушении агротехнических практик. Потери могут составлять 50-60% урожая при благоприятных для инфекции условиях.

Своевременная профилактика, регулярный мониторинг и правильное лечение — ключевые моменты для защиты винограда от гнили. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить здоровый урожай и сохранить ваши виноградники в отличном состоянии.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Домашние животные
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота Аудио 
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Домашние животные
Вот что кошки делают, если действительно любят вас Аудио 
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Домашние животные
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Последние материалы
Агата Муцениеце раскрыла третью беременность: реакция её бывшего возлюбленного
Гниёт виноград? Не спешите сжигать — вот что можно сделать прямо сейчас
Ипотечные ставки падают: какие банки уже присоединились к тренду
Болгария как спасение: почему Москва стала запретной зоной для дочери Лолиты Милявской
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Хвост говорит больше, чем хозяин — просто научись читать сигналы
Луна под прицелом: смогут ли страны поделить её по-честному
Чтобы преодолеть экономические преграды: Чемезов раскрыл план трансформации России
Где в Хорватии дешевле: цены на побережье Адриатики удивили даже бывалых туристов
Грузовик за $316,000: ретро-зверь мощнее суперкаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.