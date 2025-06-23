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Пока вы не попали в ловушку: 10 растений, способных испортить вашу дачу

3:49
Садоводство » Цветы

Выращивание растений на даче приносит радость и удовлетворение, но не все культурные и декоративные виды обладают исключительно положительным воздействием на человека и экосистему. Некоторые растения могут быть опасными и даже вредными при неправильном обращении или уходе. 

Ландыш
Фото: flickr.com by bastus917, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ландыш

Цикламены

Цикламены — красивые цветущие растения, но их клубни содержат ядовитые вещества, которые могут вызвать рвоту, диарею и даже более серьезные отравления при неправильном обращении. Важно тщательно мыть руки после работы с этими растениями и избегать их употребления внутрь.

Ландыши

Ландыши — великолепные и ароматные цветы, символ весны. Однако все части растения содержат гликозиды, что делает их токсичными для человека. Даже небольшое количество ландышей может привести к отравлению, проявляющемуся в виде головокружения, рвоты и нарушении сердечного ритма.

Тютюн (табак)

Растение, известное своим использованием в табачной промышленности, также может быть вредным, если его части (например, листья) используются для приготовления настоя. Ингаляция или приём табачной пыли может вызвать токсические эффекты, связанные с никотином и другими вредными веществами.

Олеандр

Это красивое декоративное растение обладает токсичными свойствами. Все части олеандра, включая цветы и листья, содержат токсичные сердечные гликозиды. Попадание в организм может вызвать серьезные отравления, вплоть до остановки сердца. Олеандр стоит сажать с большой осторожностью и избегать его использования в местах, где могут играть дети и животные.

Бузина

Хотя чёрная бузина используется в народной медицине и кулинарии, красная бузина оказывается опасной. Все части этого растения содержат ядовитые соединения, которые могут вызвать рвоту, понос и даже более серьезные отравления. Не стоит употреблять красные ягоды и листья бузины без уверенности в их безопасности.

Плющ

Плющ — это популярное растение, которое используется для озеленения и украшения садов. Однако его ягоды, а также сок, могут вызывать аллергические реакции и отравления. При попадании в организм они приводят к рвоте, поносу и болям в животе. Важно следить за детьми и животными, которые могут проявить интерес к этому растению. 

Сансевиерия (Щучий хвост)

Это комнатное растение привлекает внимание своими листьями, но приостановленное внимание к уходу может спровоцировать аллергию у некоторых людей. Кроме того, при уровне токсичности, оно может вызвать рвоту и расстройства пищеварения, если его части попадут в рот.

Жимолость

Некоторые виды жимолости, такие как жимолость каприфоль, имеют ядовитые ягоды. Употребление в пищу может привести к отравлению, поэтому важно четко определять, какие виды данного растения полезны, а какие нет.

Гортензия

Гортензия в свою очередь содержит токсичные вещества, особенно в своих цветах и листьях. Попадание этих частей растения в организм может вызвать токсические реакции, такие как тошнота, рвота и расстройства желудка.

Уход за растениями — это не только радость и эстетические удовольствия, но и ответственность. Многие растения имеют скрытые опасности, и даже обыденные они могут обернуться чем-то вредным при неправильном обращении. Чтобы избежать неприятностей, изучите растения, которые вы планируете вырастить, и учитывайте их особенности. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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