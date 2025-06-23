Огурцы гибнут из-за странной паутины? Срочно примените простые меры, чтобы спасти урожай от клеща

Летняя жара и засуха — отличные условия для появления невидимого глазу врага ваших растений: паутинного клеща. Этот вредитель сказывается на урожае, скрываясь на изнанке листьев и поглощая жизненные соки растений. Как не упустить момент и обезопасить свою дачу от этой угрозы?
Паутинный клещ невероятно мелкий, и его практически невозможно разглядеть на растении. Однако, если вы заметили под листьями тонкую паутинку, то это первый тревожный сигнал. Со временем верх листа покрывается мелкими белыми точками, которые быстро увеличиваются в размерах, превращаясь в большие обесцвеченные участки. Листья начинают желтеть и засыхать, что может создать иллюзию болезни.
Этот вредитель размножается с невероятной скоростью, что позволяет ему быстро охватить все растения на участке. Вдобавок к клещу может прийти и вирус огуречной мозаики, который практически невозможно победить.
Биопрепараты и акарициды. Современные средства позволяют эффективно справиться с клещом. Важно добавлять прилипатель, чтобы дождь не смыл защиту с растений.
Прополка и мульчирование. Регулярная прополка помогает снизить риски заражения, ведь сорняки становятся первыми "хозяевами" для вредителей. Мульчирование же создает защитный слой, который препятствует распространению болезней и вредителей.
Комплексная профилактика. Использование баковых смесей, сочетая биопрепараты и другие защитные средства, помогает избежать повреждений от клещей, не нанося вреда полезным насекомым.
Защита огорода начинается с внимательности и применения правильной агротехники. Позаботьтесь о профилактике вовремя, и ваши растения будут под надежной защитой.
Паути́на — секрет паутинных желёз, который вскоре после выделения застывает в форме нитей.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.