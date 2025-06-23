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Огурцы гибнут из-за странной паутины? Срочно примените простые меры, чтобы спасти урожай от клеща

2:03
Садоводство

Летняя жара и засуха — отличные условия для появления невидимого глазу врага ваших растений: паутинного клеща. Этот вредитель сказывается на урожае, скрываясь на изнанке листьев и поглощая жизненные соки растений. Как не упустить момент и обезопасить свою дачу от этой угрозы?

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Как выявить вредителя

Паутинный клещ невероятно мелкий, и его практически невозможно разглядеть на растении. Однако, если вы заметили под листьями тонкую паутинку, то это первый тревожный сигнал. Со временем верх листа покрывается мелкими белыми точками, которые быстро увеличиваются в размерах, превращаясь в большие обесцвеченные участки. Листья начинают желтеть и засыхать, что может создать иллюзию болезни.

Почему клещ так опасен

Этот вредитель размножается с невероятной скоростью, что позволяет ему быстро охватить все растения на участке. Вдобавок к клещу может прийти и вирус огуречной мозаики, который практически невозможно победить.

Как защититься от паутинного клеща

  1. Биопрепараты и акарициды. Современные средства позволяют эффективно справиться с клещом. Важно добавлять прилипатель, чтобы дождь не смыл защиту с растений.

  2. Прополка и мульчирование. Регулярная прополка помогает снизить риски заражения, ведь сорняки становятся первыми "хозяевами" для вредителей. Мульчирование же создает защитный слой, который препятствует распространению болезней и вредителей.

  3. Комплексная профилактика. Использование баковых смесей, сочетая биопрепараты и другие защитные средства, помогает избежать повреждений от клещей, не нанося вреда полезным насекомым.

Защита огорода начинается с внимательности и применения правильной агротехники. Позаботьтесь о профилактике вовремя, и ваши растения будут под надежной защитой.

Уточнения

Паути́на — секрет паутинных желёз, который вскоре после выделения застывает в форме нитей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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