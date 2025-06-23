Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что было найдено в крови людей, переживших инсульт? Результаты, которые ошеломили ученых
Только так чистят унитаз в дорогих отелях — и это стоит копейки
Загадка бабочек-богонгов: как они находят дорогу на 1000 км
Пора забыть о ненавистном жире на животе: 5 полезных привычек для женщин после 40
Половина работников испытывает чувство вины из-за отпуска — как с этим справиться
Всё исправно, но не заводится: поломка, которая проявляется только на горячем моторе
Спокойный, уверенный, не паникует при ветеринаре: как вырастить идеального питомца
Австрийский десерт, ставший легендой: готовим манный штрудель у себя дома
Платформенная экономика взлетела: 6,3 трлн рублей в 2024 году

Никогда не думали о подкормках? Чеснок скажет вам спасибо

Садоводство » Советы

Чеснок — это не только популярная приправка, но и ценный продукт, способный украсить любой сад. Однако для того, чтобы получить крупные, сочные головки чеснока, необходимо правильно ухаживать за растением, включая его питание.

чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
чеснок

Почему важно правильно подкармливать чеснок?

Чеснок — это культура, которая требует значительных затрат питательных веществ для формирования крупных головок. Недостаток определённых микроэлементов может привести не только к отсутствию крупных луковиц, но и к снижению иммунитета, что делает растение более уязвимым к болезням и вредителям. Правильное питание помогает чесноку развивать крепкие корни, хорошую листву и, как следствие, крупные головки.

Основные элементы питания для чеснока

Азот

Роль: Азот — это основной элемент, отвечающий за рост и развитие зеленой массы растения. Он способствует образованию крепких листьев и помогает чесноку на начальных этапах роста.

Как подкармливать: используйте азотные удобрения, такие как аммиачная селитра или мочевина. Однако будьте осторожны — переизбыток азота может вызвать хорошее развитие зелени в ущерб образованию головок.

Фосфор

Роль: фосфор помогает корневой системе развиваться, увеличивает устойчивость к болезням и способствует образованию головок.

Как подкармливать: лучше всего использовать суперфосфат (гранулированный или растворимый). Вы можете добавлять его на этапе подготовки почвы, особенно при осенней или весенней посадке, чтобы обеспечить максимально эффективное усвоение.

Калий

Роль: калий укрепляет растение, повышает его устойчивость и способствует качеству головок. Он способствует образованию сахаров и масел в чесноке, что делает продукт более ароматным и вкусным.

Как подкармливать: используйте калийные удобрения, такие как калийная соль или древесная зола. Особенно важно применение калия в конце вегетационного периода, чтобы обеспечить качественное вызревание.

Микроэлементы

Чеснок также нуждается в определенных микроэлементах, таких как магний, бор, цинк и марганец. Недостаток этих веществ может серьезно повлиять на общий рост и качество чеснока.

  • Магний помогает в фотосинтезе. Добавляйте магниево-содержащие удобрения или садовые извести.
  • Бор способствует образованию головок и предотвращает гниль. Борная кислота может быть использована в качестве подкормки.
  • Цинк и марганец укрепляют растение и увеличивают устойчивость к стрессам.

Как подкармливать чеснок?

Подготовка почвы

Перед посадкой чеснока важно подготовить почву, в которую вы планируете его сажать. Рекомендуется внести органическое удобрение — например, перепревший навоз или компост. Это обеспечит начальное питание для растения.

Основные подкормки

  • Первая подкормка: через 2-3 недели после посадки, когда начнет вырастать зелень. Используйте азотные удобрения (мочевина или аммиачная селитра).
  • Вторая подкормка: в момент, когда чеснок начинает активно развивать корни и листья. Здесь рекомендована фосфорно-калийная подкормка.
  • Третья подкормка: за месяц до сбора урожая для улучшения качества головок. Для этого подойдут калийные удобрения.

Другие подкормки

Кроме почвенной подкормки, вы можете использовать и листовые подкормки. Опрыскивание фосфорными и калийными удобрениями поможет быстро усвоить необходимые микроэлементы, особенно если они применяются вне зависимости от вида почвы.

Регулярность и дозировки

Регулярность — ключ к успеху. Подкармливайте чеснок каждые 3-4 недели, следуя указаниям на упаковке удобрений. Лучше всего использовать минимальное количество удобрений, чтобы не навредить растению.

Чтобы получить гигантские головки чеснока, важно не только выбрать качественные саженцы, но и правильно подкармливать их. Учитывайте значения азота, фосфора и калия, добавляйте микроэлементы и регулярность в уходе. При соблюдении этих рекомендаций вы сможете наслаждаться не только урожаем чеснока, но и его ароматом в своём блюде. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Красота и стиль
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка Аудио 
Один простой предмет, который мгновенно очищает пластик в салоне авто
Авто
Один простой предмет, который мгновенно очищает пластик в салоне авто Аудио 
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Популярное
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям

Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?

Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Последние материалы
Никогда не думали о подкормках? Чеснок скажет вам спасибо
Только так чистят унитаз в дорогих отелях — и это стоит копейки
Загадка бабочек-богонгов: как они находят дорогу на 1000 км
Пора забыть о ненавистном жире на животе: 5 полезных привычек для женщин после 40
Половина работников испытывает чувство вины из-за отпуска — как с этим справиться
Всё исправно, но не заводится: поломка, которая проявляется только на горячем моторе
Спокойный, уверенный, не паникует при ветеринаре: как вырастить идеального питомца
Австрийский десерт, ставший легендой: готовим манный штрудель у себя дома
Платформенная экономика взлетела: 6,3 трлн рублей в 2024 году
Секрет мягкой, гладкой кожи тела — в том, что вы делаете в первые минуты после душа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.