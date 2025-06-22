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Не всегда тля: 5 причин, почему листья яблонь скручиваются и меняют цвет

4:30
Садоводство » Плодовые

Каждый садовод хоть раз сталкивался с проблемами, связанными с болезнями и вредителями растений. Особенно тревожат ситуации, когда листья яблок или персиков начинают скручиваться и краснеть. Первое, что приходит на ум — это тля. Однако часто раздражение обходится без маленьких паразитов. 

Листья яблонь
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AApple_tree_with_fire_blight.jpg#:~:text=Creative%20Commons%20Attribution%2DShare%20Alike%203.0%20Unported
Листья яблонь

Варианты проблем: от незначительных до серьезных

Механические повреждения

Иногда листья могут скручиваться из-за механических повреждений. Это может происходить, если на ветви попадают тяжелые осадки, такие как дождь или снег, или если сильный ветер повреждает молодые листья. Такие повреждения, как правило, не являются серьезными и могут быть устранены, просто обрезав пораженные листья.

Влияние температурных изменений

Резкие перепады температур, прежде всего, в весенний период, могут вызвать стресс у растений. Если после холодных ночей наступает тепло, листья могут скручиваться и менять цвет. Обеспечьте растениям оптимальные условия: замульчируйте почву вокруг корней и следите за поливом.

Нехватка питательных веществ

Дефицит питательных веществ, особенно азота или магния, может также приводить к изменению цвета и деформации листьев. Если вы заметили покраснение и скручивание, это может быть признаком недостаточного питания.

Решение: Подкормите ваши деревья комплексными удобрениями, содержащими все необходимые макро- и микроэлементы. Рассмотрите применение органических удобрений, таких как компост или перегной.

Болезни растений

Существует ряд грибковых и вирусных заболеваний, которые могут вызывать такие симптомы. Например:

  • Вирус яблонной мозаики: вызывает желтые и красные окраски, скручивание листьев и их деформацию. К сожалению, такая болезнь лечению не подлежит, и зараженные растения потребуется удалить, чтобы предотвратить распространение вируса.
  • Парша яблоня: главные признаки — черные пятна, сохнущие листья и их скручивание. Пораженные растения следует обработать фунгицидами и удалить сильно пораженные участки.

Вредители

Хотя в этом случае вы и уверены, что это не тля, всё же стоит обратить внимание на другие виды вредителей, которые могут вызывать аналогичные эффекты, например:

  • Паутиный клещ: скручивает и обесцвечивает листья, покрывая их паутиной.
  • Листоеды: уничтожают молодые листья, маловероятно, но могут вызвать деформацию.

Неправильный полив

Лишняя или недостаточная влага также может существенно сказаться на состоянии листвы. Постоянное переувлажнение может привести к гниению корней, а недостаток воды вызовет стрессы у растений.

Решение: обязательно проверяйте уровень влажности почвы. Корни яблонь и персиков не любят застоя воды, поэтому следует избегать чрезмерного полива и учитывать потребности растений в зависимости от сезона.

Ваш план действий для спасения деревьев

Визуальная диагностика

Осмотрите деревья внимательно — посмотрите на нижнюю сторону листьев и стебли, чтобы выявить симптомы заболеваний или вредителей.

Устранение механических повреждений

Если дерево было повреждено, аккуратно обрежьте поврежденные участки и проведите обрезку, чтобы способствовать лучшему воздухообмену.

Удобрение

При необходимости подкормиввать ваше дерево специализированными удобрениями, содержащими необходимые микроэлементы.

Обработка от вредителей и болезней

Используйте безопасные инсектициды и фунгициды для лечения ваших растений. Если установлено вирусное заболевание, удалите зараженные деревья и сжигайте их, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

Правильный полив

Убедитесь, что сигнализируете о влажности почвы и корректируйте режим полива.

Листья, скручивающиеся и краснеющие, могут быть признаком различных проблем, которые не всегда связаны с тлёй. Правильная диагностика и своевременные меры помогут сохранить ваше яблоневое или персиковое дерево в хорошем состоянии. Заботьтесь о своих растениях, и они ответят вам шикарным цветением и щедрым урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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