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Как одна простая обрезка может изменить ваши розы навсегда

4:04
Садоводство » Цветы

Любители садоводства знают, что розы — это настоящие королевы сада. Эти великолепные цветы не только радуют глаз, но и обоняние. Однако, чтобы розы радовали своим цветением на протяжении всего лета, за ними нужен правильный уход. 

Штамбельные розы
Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Штамбельные розы

Почему важно обрезать розы после первого цветения?

После окончания первого цветения многие сорта роз могут начать активно развивать новые бутоны. Однако, если цветы не обрезать, энергия растения будет распределяться между старой и новой листвой, что может привести к ухудшению качества и количества цветения. Обрезка позволяет освободить растение от отцветших цветов и сосредоточить свои силы на формировании новых бутонов.

Как правильно обрезать розы после первого цветения

Подготовьте инструменты

Перед началом обрезки убедитесь, что у вас есть качественный секатор. Он должен быть острым, чтобы делать чистые срезы и не травмировать растения. Также стоит взять перчатки, чтобы защитить руки от шипов.

Время для обрезки

Лучшее время для обрезки — это дни, когда погода сухая и солнечная. Если возможно, выберите солнечный день, чтобы предотвратить попадание влаги на свежие срезы, что может вызвать гниение.

Визуальный осмотр растения

Прежде чем начать обрезку, внимательно осмотрите ваше растение. Убедитесь, что оно здорово и не поражено болезнями. Обратите внимание на ветви — уберите все засохшие, больные или поврежденные.

Техника обрезки

  • Уберите отцветшие цветы. Срезайте их ниже бутона на 1/4 дюйма (625 см) и чуть выше здорового листа. Это позволит растению быстрее запустить процесс формирования новых бутонов.
  • Прореживание. Удаляйте старые, тонкие ветви, которые не имеют цветков. Оставьте несколько сильных побегов, которые смогут полноценно развиваться.
  • Укореняющиеся побеги. Если в вашей гортензии появляются молодые побеги на корнях, вы можете их оставить, если это не ухудшает вид растения.

Форма куста

Обрезайте так, чтобы куст имел форму, способствующую хорошей вентиляции. Оптимальная форма — открыта в центре, что позволяет солнцу и воздуху достигать всех частей растения.

Что следует делать дополнительно?

Удобрение

После обрезки рекомендуется подкармливать розы. Используйте специальные удобрения для роз или органические варианты, такие как компост. Это обеспечит растению необходимые питательные вещества для формирования новых бутонов.

Полив

После обрезки важно обеспечить достаточное количество влаги. Поливайте розы регулярно, особенно в жаркую и сухую погоду. Следите за тем, чтобы вода достигала корней, а не застаивалась у основания куста.

Мульчирование

Чтобы сохранить влагу в почве и уменьшить рост сорняков, примените мульчирование. Используйте кору деревьев, солому или другие органические материалы. Это также обеспечит защиту корней в жаркие дни.

Защита от вредителей и болезней

Следите за состоянием ваших роз и систематически проверяйте их на наличие вредителей и болезней. Если вы заметили какие-либо проблемы, принимайте меры немедленно. Некоторые натуральные инсектициды могут помочь избавиться от вредителей без вреда для растения.

Обрезка роз после первого цветения — это ключ к тому, чтобы ваши любимые цветы радовали вас новыми бутонами еще раз в течение лета. Не забывайте о других аспектах ухода, таких как удобрение, полив и защита от вредителей. Эта сочетанная стратегия обеспечит вашим розам здоровье и пышное цветение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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