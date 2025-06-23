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Кто виноват в смене цвета гортензии: природа или продавец

4:52
Садоводство » Цветы

Гортензии уже давно завоевали популярность среди садоводов и любителей растений благодаря своим ярким и пышным соцветиям. Эти удивительные цветы могут менять свой цвет в зависимости от условий, в которых они растут, что делает их особенно привлекательными. Однако бывает так, что купленная гортензия начинает меняться в цвете — скажем, с голубого на розовый. Что же происходит? Виноват ли в этом продавец цветов? 

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

Цвет гортензий: от чего он зависит?

Цвет гортензий в основном определяется уровнем pH почвы, в которой они растут. Вот основные факторы, влияющие на изменение цвета:

Уровень pH почвы

  • Кислая почва (pH ниже 6,0) способствует получению голубого цвета. В кислой среде растения лучше усваивают алюминий, что придает цветочным соцветиям голубой оттенок.
  • Щелочная или нейтральная почва (pH выше 6,0) ведет к тому, что гортензии приобретают розовый цвет. В этом случае растения меньше усваивают алюминий, что приводит к изменению цветовой палитры.

Состояние других компонентов почвы

Не только pH, но и содержание других компонентов, таких как железо, кальций и магний, могут влиять на цвет соцветий. Например, высокая концентрация кальция в почве может способствовать образованию розовых оттенков.

Сорт гортензии

Некоторые сорта гортензий имеют более выраженную способность к изменению цвета, чем другие. Например, гортензия макрофила может резко менять цвет в зависимости от условий, в то время как другие сорта могут иметь более постоянный оттенок.

Что происходит с вашей гортензией?

Если вы заметили, что цвет вашей гортензии изменился с голубого на розовый, это вполне может быть связано с изменением условий, которых она подвергалась:

  1. Почва: после покупки цветок часто высаживают в другой горшок или в открытый грунт. Если в новой почве более высокий уровень pH, гортензия может начать менять цвет.
  2. Удобрения: применение удобрений, богатых кальцием, может влиять на цвет. Если вы начали удобрять гортензию после покупки, это может повлиять на изменение ее оттенка
  3. Полив: вода, которую вы используете для полива, также может влиять на pH. Некоторые источники воды могут быть менее кислые, чем другие.
  4. Изменение условий окружающей среды: изменение температуры, свет и уровень влажности также могут повлиять на здоровье растения и его способность к усвоению питательных веществ.

Виноват ли продавец цветов?

В большинстве случаев изменение цвета гортензии не является прямой вина продавца. Однако есть несколько моментов:

  • Неполная информация: если продавец не объяснил, как поддерживать нужные условия для цветения, это может вызвать недоразумения. Для достижения желаемого цвета важно знать, как контролировать уровень pH почвы.
  • Качество растения: если растение было недостаточно здоровым или было выращено в неподходящих условиях, это также может повлиять на его адаптацию в новых условиях.

В конечном счете, изменение цвета гортензии — это процесс, зависящий от множества факторов, включая полив, почву и удобрения. Не следует торопиться обвинять продавца, так как с изменением окружающих условий сам цветок может поменяться.

Как вернуть голубой цвет гортензии?

Если вы хотите сделать цвет вашей гортензии снова голубым, необходимо:

  1. Проверить pH почвы: это можно сделать с помощью тестов, доступных в садовых магазинах
  2. Отрегулировать уровень pH: для повышения кислотности можно использовать сульфат алюминия или специальные кислые удобрения. Такие добавки позволят цветку снова усваивать алюминий и вернуть голубой цвет.
  3. Контролировать полив: используйте дождевую или дистиллированную воду с низким уровнем pH
  4. Правильно выбирать удобрения: предпочитайте удобрения, содержащие серу или другие кислые компоненты.

Гортензии могут стать настоящим украшением вашего сада, но их колорит зависит от множества факторов. Изменение цвета с голубого на розовый чаще всего связано с pH почвы и другими условиями, но не всегда виноваты в этом продавцы цветов. Понимание основ агрономии и правильный уход помогут вам наслаждаться красивыми соцветиями, независимо от их оттенка!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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