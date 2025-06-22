Этот приём превратит ваши арбузы в тяжёлые и сладкие ягоды

Мечтаете о сочных арбузах с грядки, а в итоге получаете лишь зелёное буйство листвы? Всё потому, что вместо ягод вы растите ботву. И если хотите не "джунгли", а урожай — придётся взять секатор в руки и навести порядок!
Чем больше завязей, тем лучше? Нет! Вся эта массовка никогда не вызреет. Наоборот, она отнимает силы у главных плодов и тянет влагу, как губка.
1. Дайте плетям вырасти.
Ничего не трогаем, пока стебли не дотянутся до 2-3 метров. К этому времени появятся первые завязи размером с яйцо.
2. Определите "лидера".
Оставьте плеть, где появилась первая завязь. Остальные — смело удаляйте.
3. Не жадничайте!
Хотите ягоды по 3-4 кг? Оставляйте по 1-2 плода на каждую плеть. Остальные завязи — под нож.
4. Пасынки — только с пользой.
Удаляйте все пасынки, кроме тех, где есть нужная вам завязь. Остальные — в утиль.
5. Прищипка — в нужное время.
Не спешите! Пока арбузы зреют, прищипывать нельзя. Как только рост остановится — обрежьте кончики, чтобы растение не тратило силы впустую.
Не гонитесь за количеством. Формируйте грядку с умом — и вместо ботвы получите настоящие, тяжёлые арбузы, которые вызреют даже на открытой горке без теплицы.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.