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Этот приём превратит ваши арбузы в тяжёлые и сладкие ягоды

1:40
Садоводство

Мечтаете о сочных арбузах с грядки, а в итоге получаете лишь зелёное буйство листвы? Всё потому, что вместо ягод вы растите ботву. И если хотите не "джунгли", а урожай — придётся взять секатор в руки и навести порядок!

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Главная ошибка дачников

Чем больше завязей, тем лучше? Нет! Вся эта массовка никогда не вызреет. Наоборот, она отнимает силы у главных плодов и тянет влагу, как губка.

Как действовать правильно:

1. Дайте плетям вырасти.

Ничего не трогаем, пока стебли не дотянутся до 2-3 метров. К этому времени появятся первые завязи размером с яйцо.

2. Определите "лидера".

Оставьте плеть, где появилась первая завязь. Остальные — смело удаляйте.

3. Не жадничайте!

Хотите ягоды по 3-4 кг? Оставляйте по 1-2 плода на каждую плеть. Остальные завязи — под нож.

4. Пасынки — только с пользой.

Удаляйте все пасынки, кроме тех, где есть нужная вам завязь. Остальные — в утиль.

5. Прищипка — в нужное время.

Не спешите! Пока арбузы зреют, прищипывать нельзя. Как только рост остановится — обрежьте кончики, чтобы растение не тратило силы впустую.

Не гонитесь за количеством. Формируйте грядку с умом — и вместо ботвы получите настоящие, тяжёлые арбузы, которые вызреют даже на открытой горке без теплицы.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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