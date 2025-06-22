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У этих садовых красавцев хрупкие нервы: пересадка может их погубить

1:31
Садоводство

Не все растения любят перемены. Некоторые — настоящие привереды: тронь корень — и прощай цветение. И если одни легко переносят пересадку, то другие могут надолго обидеться… или вовсе не пережить вмешательство.

Гипсофила
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гипсофила

Растения, которых лучше не трогать

В этом списке — садовые любимцы, которым нужен покой и стабильность:

  • Адонис (горицвет) — красавец весны, который не прощает копаний в своих корнях.

  • Аквилегия (водосбор) — утончённая натура с глубокой системой: тронь раз — и забудь о цветении.

  • Гипсофила метельчатая — воздушное чудо, ранимое до прозрачности.

  • Душистый горошек — капризный однолетник, который не простит грубой пересадки.

  • Колокольчик молочноцветковый — живёт долго, если его не тревожить.

  • Люпин — гордый великан с хрупкой душой: пересадку переносит плохо.

  • Настурция — хоть и бодрая, но корешки у неё - как ниточки.

  • Прострел (сон-трава) — вспыхнет весной и надолго запомнится, если не пересаживать.

  • Синеголовник — колючий аристократ, ценящий независимость.

  • Эшшольция — солнечное пятно, которое не любит перемещений.

Что делать

Прежде чем посадить таких "интровертов", хорошо подумай над местом — они любят пустить корни всерьёз и надолго. Деление куста? Только не с ними. А вот семена и черенки — ваше всё. И чем меньше тревожишь — тем дольше цветут.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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