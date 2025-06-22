У этих садовых красавцев хрупкие нервы: пересадка может их погубить

Не все растения любят перемены. Некоторые — настоящие привереды: тронь корень — и прощай цветение. И если одни легко переносят пересадку, то другие могут надолго обидеться… или вовсе не пережить вмешательство.
В этом списке — садовые любимцы, которым нужен покой и стабильность:
Адонис (горицвет) — красавец весны, который не прощает копаний в своих корнях.
Аквилегия (водосбор) — утончённая натура с глубокой системой: тронь раз — и забудь о цветении.
Гипсофила метельчатая — воздушное чудо, ранимое до прозрачности.
Душистый горошек — капризный однолетник, который не простит грубой пересадки.
Колокольчик молочноцветковый — живёт долго, если его не тревожить.
Люпин — гордый великан с хрупкой душой: пересадку переносит плохо.
Настурция — хоть и бодрая, но корешки у неё - как ниточки.
Прострел (сон-трава) — вспыхнет весной и надолго запомнится, если не пересаживать.
Синеголовник — колючий аристократ, ценящий независимость.
Эшшольция — солнечное пятно, которое не любит перемещений.
Прежде чем посадить таких "интровертов", хорошо подумай над местом — они любят пустить корни всерьёз и надолго. Деление куста? Только не с ними. А вот семена и черенки — ваше всё. И чем меньше тревожишь — тем дольше цветут.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.