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Эти 10 растений будто встроены в ДНК русского дачника — никуда от них не деться

2:02
Садоводство

Какие растения составляют "золотой фонд" российского сада? Возможно, вы согласитесь со мной, а может — удивитесь. В любом случае, список получился не строгий, а душевный. Здесь и цветы, и овощи, и любимые с детства вкусы.

Гортензия
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Гортензия

Сирень

Она — рубеж весны и лета. Неприхотлива, зимостойка, ароматна и прекрасна в любом уголке страны — от Архангельска до юга. И, конечно, — "Красавица Москвы" от селекционера Колесникова, выведенная для городских парков, до сих пор остаётся украшением садов.

Яблоня

Пожалуй, единственное плодовое дерево, которое стабильно плодоносит почти во всей России. Более 500 сортов внесены в реестр — выбирай на вкус.

Флокс

Цветок-праздник. Сортов — море, оттенков — ещё больше. Цветёт пышно, без капризов и приживается в любом саду.

Томат

Кажется, теперь их сажают даже те, кто раньше выращивал только розы. Разнообразие форм и вкусов свело с ума весь дачный мир — и правильно.

Укроп

Символ кулинарной любви русской кухни. Редкий огород без этой ароматной травки. За границей не поймут, а мы без него не можем.

Пион

Аромат, роскошь, устойчивость к морозам. В 50-х его сделали частью озеленения страны. Многие сорта теперь раритеты — но всё ещё живы в старых садах.

Кабачок

Главный герой дачных мемов. Его урожай — ежегодная загадка: "куда теперь всё это девать?". Но мы снова его сажаем.

Малина

Ремонтантная и лесная, сортовая и дикая — малина всегда рядом. Даже заброшенный куст даст ягоды, если хоть немного позаботиться.

Смородина

Чёрная, красная, белая и даже розовая — все хороши. Любим мы её не только за урожай, но и за стойкость и красоту.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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