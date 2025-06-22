Эти 10 растений будто встроены в ДНК русского дачника — никуда от них не деться

Какие растения составляют "золотой фонд" российского сада? Возможно, вы согласитесь со мной, а может — удивитесь. В любом случае, список получился не строгий, а душевный. Здесь и цветы, и овощи, и любимые с детства вкусы.
Она — рубеж весны и лета. Неприхотлива, зимостойка, ароматна и прекрасна в любом уголке страны — от Архангельска до юга. И, конечно, — "Красавица Москвы" от селекционера Колесникова, выведенная для городских парков, до сих пор остаётся украшением садов.
Пожалуй, единственное плодовое дерево, которое стабильно плодоносит почти во всей России. Более 500 сортов внесены в реестр — выбирай на вкус.
Цветок-праздник. Сортов — море, оттенков — ещё больше. Цветёт пышно, без капризов и приживается в любом саду.
Кажется, теперь их сажают даже те, кто раньше выращивал только розы. Разнообразие форм и вкусов свело с ума весь дачный мир — и правильно.
Символ кулинарной любви русской кухни. Редкий огород без этой ароматной травки. За границей не поймут, а мы без него не можем.
Аромат, роскошь, устойчивость к морозам. В 50-х его сделали частью озеленения страны. Многие сорта теперь раритеты — но всё ещё живы в старых садах.
Главный герой дачных мемов. Его урожай — ежегодная загадка: "куда теперь всё это девать?". Но мы снова его сажаем.
Ремонтантная и лесная, сортовая и дикая — малина всегда рядом. Даже заброшенный куст даст ягоды, если хоть немного позаботиться.
Чёрная, красная, белая и даже розовая — все хороши. Любим мы её не только за урожай, но и за стойкость и красоту.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.