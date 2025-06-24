Паутинный клещ атакует? Вот как прогнать его без вреда для растений

Если листья вдруг покрылись тонкой паутинкой, а зелень начала вянуть — это тревожный сигнал. Паутинный клещ не просто портит внешний вид растений, он буквально высасывает из них жизнь, питаясь клеточным соком. Урожай при таком раскладе можно не ждать.
Но хорошая новость есть: от клеща можно избавиться без химии. Главное — начать действовать вовремя.
Удалите все повреждённые части растения — листья, стебли, любые участки с паутиной. Вредитель размножается быстро, и важно не дать ему шансов.
Тщательно осмотрите куст: клещ мелкий, но заметен. Особенно любит прятаться на нижней стороне листьев.
Вам понадобится:
1 часть хозяйственного мыла (натёртого),
5 частей воды.
Перемешайте до полного растворения. Получится щелочной состав, безопасный для растений, но неприятный для клеща.
Опрыскивайте листья с обеих сторон, уделяя внимание обратной стороне.
Если клещ уже есть — проводите обработку раз в два дня, пока не исчезнет.
Для профилактики — достаточно одного опрыскивания в неделю.
Совет: обрабатывайте вечером или в пасмурный день, чтобы не обжечь листья на солнце.
Метод простой, но действенный. Он не навредит посадкам, и при этом не даст вредителю уничтожить ваши труды.
Обыкновенный паутинный клещ (лат. Tetranychus urticae) — вид клещей из семейства паутинных (Tetranychidae).
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.