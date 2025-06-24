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Паутинный клещ атакует? Вот как прогнать его без вреда для растений

1:30
Садоводство

Если листья вдруг покрылись тонкой паутинкой, а зелень начала вянуть — это тревожный сигнал. Паутинный клещ не просто портит внешний вид растений, он буквально высасывает из них жизнь, питаясь клеточным соком. Урожай при таком раскладе можно не ждать.

Паутинный клещ
Фото: https://www.flickr.com/photos/sanmartin/4883543313/ by Gilles San Martin from Namur, Belgium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Паутинный клещ

Но хорошая новость есть: от клеща можно избавиться без химии. Главное — начать действовать вовремя.

Что делать в первую очередь

  1. Удалите все повреждённые части растения — листья, стебли, любые участки с паутиной. Вредитель размножается быстро, и важно не дать ему шансов.

  2. Тщательно осмотрите куст: клещ мелкий, но заметен. Особенно любит прятаться на нижней стороне листьев.

Готовим натуральный раствор

Вам понадобится:

  • 1 часть хозяйственного мыла (натёртого),

  • 5 частей воды.

Перемешайте до полного растворения. Получится щелочной состав, безопасный для растений, но неприятный для клеща.

Как применять

  • Опрыскивайте листья с обеих сторон, уделяя внимание обратной стороне.

  • Если клещ уже есть — проводите обработку раз в два дня, пока не исчезнет.

  • Для профилактики — достаточно одного опрыскивания в неделю.

Совет: обрабатывайте вечером или в пасмурный день, чтобы не обжечь листья на солнце.

Метод простой, но действенный. Он не навредит посадкам, и при этом не даст вредителю уничтожить ваши труды.

Уточнения

Обыкновенный паутинный клещ (лат. Tetranychus urticae) — вид клещей из семейства паутинных (Tetranychidae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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