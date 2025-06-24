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Мешал на участке? Пень исчез без шума и пыли — всё благодаря удобрению из сарая

Садоводство

Срубить дерево — дело несложное. А вот избавиться от пня — это уже другой разговор. Он может стоять посреди участка долгие годы, мешая посадкам, стройке или просто портя вид.

Пень
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пень

Но есть один способ, как убрать его без корчевания, спецтехники и надрыва спины. Причём безопасно для почвы и без вреда для растений.

Что понадобится

Всего-то — азотное удобрение. Подойдут:

  • мочевина (карбамид),

  • аммиачная селитра.

Эти вещества запускают естественный процесс разложения древесины — буквально превращая пень в труху.

Что делать

  1. Вокруг пня выройте неглубокую канавку - она поможет удержать средство и влагу.

  2. Просверлите в пне несколько отверстий - чем глубже, тем лучше.

  3. Засыпьте в ямки удобрение - можно слегка увлажнить.

  4. Накройте пень плёнкой - чтобы дожди не вымывали средство и создавался эффект "парника".

Теперь главное — терпение. Уже через год или два пень начнёт разрушаться сам. Сначала потемнеет, потом станет мягким, и в какой-то момент его можно будет просто раскрошить лопатой или руками.

Совет: метод лучше всего работает летом — в тёплой и влажной среде разложение идёт быстрее.

Такой способ безопасен, не требует сил и техники, и делает то, с чем не справится ни топор, ни лом.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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