Мешал на участке? Пень исчез без шума и пыли — всё благодаря удобрению из сарая

Срубить дерево — дело несложное. А вот избавиться от пня — это уже другой разговор. Он может стоять посреди участка долгие годы, мешая посадкам, стройке или просто портя вид.
Но есть один способ, как убрать его без корчевания, спецтехники и надрыва спины. Причём безопасно для почвы и без вреда для растений.
Всего-то — азотное удобрение. Подойдут:
мочевина (карбамид),
аммиачная селитра.
Эти вещества запускают естественный процесс разложения древесины — буквально превращая пень в труху.
Вокруг пня выройте неглубокую канавку - она поможет удержать средство и влагу.
Просверлите в пне несколько отверстий - чем глубже, тем лучше.
Засыпьте в ямки удобрение - можно слегка увлажнить.
Накройте пень плёнкой - чтобы дожди не вымывали средство и создавался эффект "парника".
Теперь главное — терпение. Уже через год или два пень начнёт разрушаться сам. Сначала потемнеет, потом станет мягким, и в какой-то момент его можно будет просто раскрошить лопатой или руками.
Совет: метод лучше всего работает летом — в тёплой и влажной среде разложение идёт быстрее.
Такой способ безопасен, не требует сил и техники, и делает то, с чем не справится ни топор, ни лом.
Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.
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