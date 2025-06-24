Секрет сладкой свёклы — это не сахар: 5 необычных подкормок

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крупная, насыщенно-красная и сладкая свёкла — мечта каждого дачника. И даже с одной грядки можно собрать отменный урожай, если знать, чем подкармливать корнеплоды. Вот пять средств, которые свёкла особенно любит.

Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростки свеклы

1. Настой коровяка

Первая подкормка — на стадии 2-3 листьев. Берём лопату свежего коровяка, заливаем 10 литрами воды и настаиваем. Получившимся раствором поливаем грядки. Это даст растению мощный толчок в росте.

2. Древесная зола

Через две недели после коровяка пора дать свёкле золу. Раствор: 1 стакан золы на 10 литров воды. Она насыщает почву калием, кальцием и микроэлементами, а ещё снижает кислотность — свёкла это ценит.

3. Нитроаммофоска

Сбалансированное удобрение, в котором есть азот, фосфор и калий. Использовать можно как в гранулах, так и в виде раствора. Подкормка усиливает рост, помогает формировать ровные и сочные корнеплоды.

4. Известь

Если почва кислая — сладкой свёклы не жди. В кислой среде она становится вялая и безвкусная. Добавьте известь заранее, ещё до посадки, чтобы привести землю в нейтральное состояние. Это повысит сахаристость.

5. Соль

Да-да, обычная поваренная соль — старинный лайфхак. Раствор: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Поливать нужно трижды за сезон. Это не только укрепляет вкус, но и делает свёклу по-настоящему сладкой.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

