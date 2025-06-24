Клумба без хлопот: бархатцы радуют глаз, если соблюдать одно правило

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бархатцы — цветы, которые растут почти без забот. Но если хочется не просто зелени, а пышного, яркого цветения, придётся приложить немного внимания. И не обязательно слушать соседку — достаточно пары проверенных шагов.

Фото: Own work by Ömerulusoy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бархатцы

Как посадить бархатцы с умом

Для начала — выберите подходящий сорт. Низкорослые подойдут для балконов, а крупные — для клумб и рабаток.

Если сажаете летом — берите уже пророщенный кустик. Просто пересадите его в грунт. Весной — лучше начать с семян. Алгоритм простой:

выкопать канавку глубиной около 5 см;

полить её;

засыпать семена и прикрыть землёй.

Всходы появляются через 2-3 недели. Если саженцы вылезли слишком кучно — дайте им укорениться, а потом рассадите.

Пересадка и уход за рассадой

После пикировки даём растениям адаптироваться. Если росток слабый — ждём месяц. Если крепкий — пересаживаем через две недели.

Сажать лучше, когда ночная температура стабильно держится выше +6 °C. Земля подойдёт любая, но суглинистая — идеал. Обязательно оставляйте расстояние между кустами:

15 см — для маленьких,

до 40 см — для высоких сортов.

Как ухаживать, чтобы цвели обильно

Полив — редкий, но точный. В жару поливать вечером. Не допускать застоя влаги.

Удобрения — только органика, максимум 3 раза: при росте, бутонизации и после раскрытия.

Почву рыхлим, сорняки убираем, отцветшие цветы — тоже.

Бархатцы не капризны. Но немного заботы — и они отблагодарят клумбой, которую не захочется покидать.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

