Сосед молчит, а у него морковь — загляденье: вот что он делает

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

У соседа корнеплоды — как из сказки, а у вас — тонкие и бледные? Не спешите ругать почву. Возможно, дело в подкормках. Опытные садоводы знают: морковь любит внимание и правильное питание. И делятся этими хитростями не с каждым. Но мы расскажем.

Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Морковь

Подготовка почвы — залог всего

Одна треть всех удобрений должна быть внесена до посадки. Тут на первый план выходят фосфор и калий, а также органика: компост, перегной. Навозом лучше работать заранее, ещё под прошлогодние культуры — морковь его не любит.

Первая подкормка: зелень появилась — пора действовать

Как только взошли первые перышки, вносят полный комплекс NPK — азот, фосфор, калий в пропорции 50:10:60. Это даст толчок росту.

Вторая волна — через 2 недели

Когда зелени стало больше, морковь "просит" азот и калий в равных долях. Фосфор можно почти исключить. Подойдут: мочевина, нитроаммофоска или диаммофоска.

Третья и четвёртая подкормки

Производятся ещё через 2-3 недели. Фокус — снова на азоте и калии, без фосфора. Но! Оценивайте состояние ботвы. Если листья бледнеют — возможно, требуется коррекция.

Про золу — не забыли

Морковь особенно любит зольную воду. Просто растворите золу в тёплой воде и полейте — это не только питание, но и защита от вредителей.

Микроэлементы

Можно использовать готовые комплексные удобрения с микроэлементами — это упростит задачу.

Главное — регулярность, умеренность и внимание к состоянию растений. И тогда морковь скажет "спасибо" крепкими корнеплодами.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

