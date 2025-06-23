Забыл про пестициды: как зола и дёготь спасли картошку от жуков

Хочешь картошку без сюрпризов в виде жука и чёрной фитофторы? Придётся действовать с первых ростков — и без химии вполне можно обойтись. Главное — знать, чем и как защищать посадки.
Уже через неделю после появления всходов, когда ботва достигает 10 см, можно начинать профилактику. Особое внимание — на начало цветения: это пик активности колорадского жука.
Старинный, но до сих пор эффективный способ — обработка кустов раствором дёгтя и дегтярного мыла. Он отпугивает жуков, не вредит почве и растениям, а готовится просто:
Возьмите 6-литровую ёмкость.
Налейте тёплой воды, добавьте по 75 мл жидкого дёгтя и мыла.
Взболтайте 5 минут, долейте до полного объёма, встряхните ещё раз.
Перелейте в бутылку с крышкой с дырочками или используйте веник.
Опрыскивайте кусты каждые 14-15 дней. Всего нужно 5-7 обработок за сезон. Остатки жидкости — под корни.
Делать обработку лучше в пасмурную погоду, утром или вечером. Главное — без дождя!
После опрыскивания не забудьте припудрить кусты просеянной золой — прямо по влажным листьям. Дополнительно присыпьте землю под кустами и в междурядьях.
Зола:
отпугивает вредителей,
снижает риск фитофторы,
насыщает почву фосфором, калием и кальцием.
Такой способ — это и защита, и удобрение в одном флаконе. Бонус: ни грамма химии.
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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