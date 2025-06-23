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Забыл про пестициды: как зола и дёготь спасли картошку от жуков

1:41
Садоводство

Хочешь картошку без сюрпризов в виде жука и чёрной фитофторы? Придётся действовать с первых ростков — и без химии вполне можно обойтись. Главное — знать, чем и как защищать посадки.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Когда начинать обработку

Уже через неделю после появления всходов, когда ботва достигает 10 см, можно начинать профилактику. Особое внимание — на начало цветения: это пик активности колорадского жука.

Берёзовый дёготь в дело

Старинный, но до сих пор эффективный способ — обработка кустов раствором дёгтя и дегтярного мыла. Он отпугивает жуков, не вредит почве и растениям, а готовится просто:

  • Возьмите 6-литровую ёмкость.

  • Налейте тёплой воды, добавьте по 75 мл жидкого дёгтя и мыла.

  • Взболтайте 5 минут, долейте до полного объёма, встряхните ещё раз.

  • Перелейте в бутылку с крышкой с дырочками или используйте веник.

Опрыскивайте кусты каждые 14-15 дней. Всего нужно 5-7 обработок за сезон. Остатки жидкости — под корни.

Делать обработку лучше в пасмурную погоду, утром или вечером. Главное — без дождя!

Зола — не только подкормка

После опрыскивания не забудьте припудрить кусты просеянной золой — прямо по влажным листьям. Дополнительно присыпьте землю под кустами и в междурядьях.

Зола:

  • отпугивает вредителей,

  • снижает риск фитофторы,

  • насыщает почву фосфором, калием и кальцием.

Такой способ — это и защита, и удобрение в одном флаконе. Бонус: ни грамма химии.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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