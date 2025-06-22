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Почему ваши помидоры гниют снизу? Узнайте причины, которые могут испортить ваш урожай

4:11
Садоводство » Овощи

Помидоры — это одна из самых популярных культур на дачных участках и в огородах. Их яркий цвет и насыщенный вкус делают их любимым овощем у многих людей. Однако, что делать, если вы обнаружите, что помидоры гниют снизу? Эта проблема может привести к значительным потерям урожая, поэтому важно разобраться в причинах и найти способы решения проблемы. 

Теплица, помидоры (51277019938)
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Б. from Dubna city, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теплица, помидоры (51277019938)

Основные причины гниения помидоров снизу

  1. Фитофтора: это одно из самых распространённых заболеваний, влияющих на помидоры. Фитофтора поражает растение, оставляя черные пятна на стебле и плодах, особенно снизу. Это грибковое заболевание возникает в условиях высокой влажности и жара.
  2. Несоответствующий полив: недостаток или избыток влаги могут вызвать гниение плодов. Помидоры требуют регулярного полива, особенно в жаркое время. Если вы реже поливаете свои растения, это может привести к образованию трещин на плодах. Вода, проникающая в трещины, вызывает гниение.
  3. Нехватка питательных веществ: нехватка калия может стать одной из причин гниения помидоров. Калий отвечает за формирование здоровых клеток, и если его недостаточно, плоды могут плохо развиваться и гнить.
  4. Ошибки в агротехнике: плотные посадки, недостаточная вентиляция между растениями или плохой дренаж могут также привести к гниению плодов. Загущенные грядки снижают циркуляцию воздуха, создавая оранжерею для бактерий и грибков.
  5. Вредители: определённые вредители могут повреждать плоды, оставляя на них раны, через которые проникают бактерии и грибки, что также приводит к гниению.

Как предотвратить гниение помидоров?

Правильный полив

Следите за режимом полива. Помидоры нуждаются в регулярном, но умеренном поливе. Убедитесь, что орошение происходит равномерно и по мере необходимости. Как правило, помидоры следует поливать не менее одного раза в неделю, увеличивая частоту в условиях сильной жары. Попробуйте применять капельный полив, чтобы избежать избыточной влаги и предотвратить появление трещин на плодах.

Подкормка растений

Регулярная подкормка с правильными смесями удобрений играет важную роль. Убедитесь, что ваши помидоры получают достаточно калия, который поможет укрепить их стенки. Используйте удобрения с высоким содержанием калия в период цветения и плодоношения.

Удаление больных частей растений

Если вы заметили, что на ваших растениях уже есть признаки гниения, немедленно удалите пострадавшие плоды и листья. Это предотвратит распространение инфекции на здоровые урожаи.

Правила агротехники

Следите за расстоянием между растениями. Убедитесь, что ваши помидоры имеют достаточно пространства для роста и хорошей циркуляции воздуха. Если необходимо, проредите загущенные участки. Также стоит обратить внимание на качество почвы — она должна быть хорошо дренированной.

Использование устойчивых сортов

Некоторые сорта помидоров более устойчивы к заболеваниям, чем другие. Если в вашем регионе часто встречается фитофтора, выбирайте сорта, специально выведенные для противостояния этому заболеванию.

Обработка против заболеваний

Рекомендуется проводить профилактическую обработку растений фунгицидами, особенно в условиях высокой влажности. Это поможет предотвратить возникновение грибковых заболеваний.

Причины гниения помидоров снизу могут быть разными, но понимание этих факторов поможет вам избежать потерь и обучит правильной агрономии. Обратите внимание на полив, подкормку и агротехнику, и ваша работа на огороде обязательно принесет плоды. Применяйте индивидуальный подход к каждой проблеме, и ваш урожай будет радовать вас своей красотой и вкусом!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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