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Гортензии начинают вянуть на солнце? Узнайте, как спасти ваши растения без пересадки

3:58
Садоводство » Цветы

Гортензии — это одни из самых популярных растений для садоводов благодаря своим ярким цветам и декоративной листве. Но что делать, если ваши гортензии начали вянуть на солнце? Не стоит сразу паниковать или думать о пересадке! 

Гортензия
Фото: Own work by Leonardo Sakaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Причины вянущих гортензий на солнце

Сначала разберемся, почему же ваши прекрасные гортензии могут вянуть на солнце. Основные причины:

  1. Недостаток влаги: гортензии требовательны к поливу. При недостаточном увлажнении почвы они могут начать вянуть, особенно в жаркие дни.
  2. Избыточное солнечное освещение: некоторые сорта гортензий лучше переносят полутень, и сильное солнечное воздействие может стать источником стресса для растения.
  3. Неподходящая почва: гортензии предпочитают рыхлую, хорошо дренированную почву, богатую органическими веществами. Плохо подготовленная почва может негативно повлиять на здоровье растения.

Простой трюк без пересадки

Если ваши гортензии начали вянуть на солнце, попробуйте следующий трюк, который не требует пересадки, но поможет вернуть растениям здоровье.

Измерение состояния почвы

Прежде всего, проверьте состояние почвы вокруг ваших гортензий. Проверьте, достаточно ли она влажная. Если почва пересохла, это явный признак того, что ваши растения нуждаются в воде.

Обильный полив

Если почва сухая, проведите обильный полив. Однако не поливайте просто сверху — это может дать только временный эффект. Важно сделать следующее:

  • Поливайте растения медленно и глубоко. Используйте шланг или лейку, чтобы обеспечить равномерное увлажнение корневой зоны.
  • Вода должна проникать по всему радиусу корней. Иногда рекомендуется создать небольшие бороздки вокруг куста, чтобы вода задерживалась и лучше впитывалась.

Мульчирование

После того как ваши гортензии получили достаточное количество воды, не забудьте про мульчирование. Это поможет сохранить влагу в почве и защитит корни от перегрева. Вот несколько рекомендаций:

  • Используйте органические материалы, такие как древесная кора, солома или опилки.
  • Нанесите слой мульчи толщиной около 5-7 см вокруг основания растений.

Защита от солнца

Если гортензии страдают от чрезмерного солнечного света, рассмотрите возможность создания полутени. Это может быть сделано несколькими способами:

  • Установите временные укрытия из агроволокна или сетки, которые обеспечивают защиту от прямых солнечных лучей, особенно в самые жаркие часы дня.
  • Если есть возможность, переместите горшок (если это контейнерные гортензии) в более тенистое место в саду.

Поддержка здоровья гортензий

После того, как вы провели эти действия, следите за состоянием гортензий. Обратите внимание на следующие моменты:

  • Убедитесь, что полив продолжается регулярно, особенно в сильную жару.
  • Следите за влажностью почвы и в случае необходимости добавляйте воду.
  • Удобрения, содержащие азот и калий, помогут укрепить растения и поддержать их здоровье. Подкармливайте гортензии весной и летом в соответствии с инструкциями на упаковке удобрения.

Не стоит сразу паниковать, если ваши гортензии начали вянуть на солнце. С помощью простых шагов — глубокой поливки, мульчирования и создания полутени — вы сможете быстро вернуть здоровье своим любимым растениям. Гортензии ответят вам ответственной зеленью и пушистыми соцветиями, которые будут радовать глаз на протяжении всего сезона. Заботьтесь о своих растениях, и они обязательно ответят вам своим цветением!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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