Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три простых ингредиента и успех гарантирован: следуем рецепту блинов от Джейми Оливера
Медицина времени: в России придумали, как "отмотать" старение назад
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Удобно, но бесполезно: вся правда о режиме быстрой стирки
От пустыни до процветания: как добыча нефти открыла новые горизонты в Алджи
Оно съест воздух: ученые создали нечто, что готовое съесть весь CO₂
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Собака знает, что вы её обсуждаете: и вот как она это понимает
Ходите в туалет 1-2 раза в день? Что делать, если ваш кишечник не работает правильно

Не дайте укропу стать метлой: 7 простых советов, чтобы избежать стрелкования

4:20
Садоводство » Советы

Летний сезон — это время, когда на дачных грядках разрастаются ароматные травы, и укроп занимает в этом ряду одно из почетных мест. Однако, сталкиваясь с проблемой, когда укроп начинает стремительно идти в стрелки, многие огородники теряются. Что делать, если любимое растение стало выглядеть как метла? 

Цветок антума, трава укропа или огурца, острый посередине, размытый спереди и сзади
Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветок антума, трава укропа или огурца, острый посередине, размытый спереди и сзади

Почему укроп стрелкуется?

Стрелкование укропа — это естественный процесс размножения растения, который происходит, когда он чувствует, что условия для его роста не идеальны. Основные причины стрелкования:

  1. Несоответствующая температура: укроп предпочитает прохладные условия. При высокой температуре выше 25°C он начинает стремиться к цветению.
  2. Дефицит влаги: при недостаточном поливе растение может также начать цвести, стремясь завершить свой жизненный цикл.
  3. Плотно посеянные семена: если укроп посеян слишком густо, он может не получать достаточного света, что также приводит к стрелкованию.

Как предотвратить стрелкование укропа в июле?

Июль — это время, когда укроп может начать стрелковаться чаще всего. Но есть несколько секретов, которые помогут вам сохранить зелень пышной и вкусной:

Проводите регулярный полив

Чтобы укроп радовал вас своей зеленью, полив должен быть регулярным и обильным. Убедитесь, что почва остается умеренно влажной, особенно в жаркие дни. Используйте мульчирование, чтобы сохранить влагу, помогая растению.

Правильное освещение

Укроп любит свет, но слишком яркое солнце может быть губительным. Если у вас в огороде слишком жарко, попробуйте создать легкую полутень с помощью укрытий или сеток. Это поможет снизить стресс от жары и предотвратит стрелкование.

Запланируйте посадку через несколько недель

Чтобы гарантировать постоянное поступление свежей зелени, можно сеять укроп многократно в течение лета. Попробуйте сеять небольшие ломтики каждые 2-3 недели. Это поможет упростить работу и продлить период сбора урожая.

Убирайте соцветия

Две недели после появления всходов не оставляйте соцветия. Если вы заметили, что укроп уже начал стрелковаться, немедленно удаляйте цветоносы. Это позволит растению сосредоточиться на росте зелени.

Используйте качественные семена

Выбирайте сорта укропа с низкой тенденцией к стрелкованию. Например, сорта, такие как "Грибовский", "Амброзия" или "Долгожданный", меньше подвержены этому процессу.

Применяйте удобрения

Не забывайте о регулярных подкормках! Используйте органические удобрения, такие как компост или перегной, чтобы улучшить состав почвы и стимулировать здоровый рост. Легкая подкормка жидкими удобрениями тоже может сделать свое дело.

Следите за вредителями

Иногда стресс от поражения вредителями, такими как тля или мучнистый червец, может также спровоцировать стрелкование. Держите растения под контролем, используя натуральные инсектициды или домашние средства.

Укроп в пустом месте

Если у вас есть место, где ранее росли другие культуры, и сейчас оно пустует, не упускайте возможность заполнить его укропом. Укроп прекрасно растет и там, где другие растения не смогли. Сеять укроп можно в междурядьях других растений или на небольших участках. Он не только украсит ваш огород, но и будет полезным дополнением к вашему столу!

Укроп не должен превратиться в метлу на вашем огороде! С помощью простых секретов, необходимых для профилактики стрелкования, вы сможете наслаждаться свежей и ароматной зеленью без лишних усилий. Полив, уход, выбор правильных сортов и контроль за условиями роста станут вашими лучшими союзниками!

Используйте эти советы, и ваш укроп будет радовать вас пышной зеленью даже в самом разгаре лета. А значит, вы сможете экспериментировать с любимыми блюдами и наслаждаться настоящим вкусом домашней кухни!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Домашние животные
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности Аудио 
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Наука и техника
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы Аудио 
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Красота и стиль
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Собака знает, что вы её обсуждаете: и вот как она это понимает
Ходите в туалет 1-2 раза в день? Что делать, если ваш кишечник не работает правильно
Полтора года молчания: Mia Boyka рассказала, как пыталась помириться с Люсей Чеботиной
От лапши до десертов и китайских чипсов: любовь россиян к азиатской кухне уверенно растёт
Пауки в доме: как избавиться от непрошеных гостей безопасно и быстро
От запаха в компосте не спасет даже обоняние: откройте тайны правильного ухода
ЕС не снижает потолок цен на нефть из России: главная причина, о которой молчат
Apple использует инновационный подход: как ИИ ускорит разработку чипов нового поколения
Не нажимайте эту кнопку во время движения — машина может просто перестать слушаться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.