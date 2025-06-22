Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходите в туалет 1-2 раза в день? Что делать, если ваш кишечник не работает правильно
Полтора года молчания: Mia Boyka рассказала, как пыталась помириться с Люсей Чеботиной
От лапши до десертов и китайских чипсов: любовь россиян к азиатской кухне уверенно растёт
Пауки в доме: как избавиться от непрошеных гостей безопасно и быстро
ЕС не снижает потолок цен на нефть из России: главная причина, о которой молчат
Apple использует инновационный подход: как ИИ ускорит разработку чипов нового поколения
Не нажимайте эту кнопку во время движения — машина может просто перестать слушаться
34 бесплатных билета на самолёт: аферист 6 лет выдавал себя за члена экипажа
Уход за кудрявыми волосами: техники и лайфхаки

От запаха в компосте не спасет даже обоняние: откройте тайны правильного ухода

Садоводство » Советы

Компостирование — это отличный способ переработки органических отходов и создания питательной почвы для ваших растений. Однако, в процессе компостирования у некоторых дачников может возникнуть проблема: компост начинает плохо пахнуть. Неприятный запах может быть признаком того, что что-то пошло не так в вашем компостном процессе. 

Компост
Фото: Own work by Goyojona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компост

Причины плохого запаха компоста

  1. Недостаток кислорода: компостные материалы необходимо регулярно перемешивать, чтобы обеспечить доступ кислорода. Когда кислорода недостаточно, происходит анаэробный процесс разложения, в результате которого выделяются неприятные запахи.
  2. Избыток азота: если в компосте слишком много азотсодержащих материалов (таких как свежая трава, навоз), это может привести к образованию резкого аммиачного запаха.
  3. Неправильные материалы: некоторые материалы, такие как мясо, молочные продукты, жиры и масла, не должны попадать в компост. Эти отходы могут быть причиной зловония и привлечения вредителей.
  4. Влага: если компост слишком влажный, это может также привести к неприятному запаху. Идеальная влажность компоста должна быть похожа на влажную губку: не слишком мокрой и не слишком сухой.

Что делать, если компост плохо пахнет?

Проверьте активность компоста

Первым шагом в борьбе с неприятным запахом является проверка состояния вашего компоста. Поочередно проверяйте, как он выглядит и пахнет. Если вы обнаружили, что он слишком мокрый или уплотненный, это может быть признаком недостатка кислорода.

Перемешайте компост

Один из самых простых способов улучшить вентиляцию и избавиться от запаха — это перемешивание компоста. Используйте вилы или лопату, чтобы перевернуть материалы. Это обеспечит доступ кислорода и улучшит разложение.

Следите за соотношением углерода и азота

Сбалансируйте соотношение углерода и азота в компосте. Общее правило — 30 частей углерода на 1 часть азота. Добавляйте высокоуглеродные материалы (например, сухие листья, солому или бумагу) для уменьшения количества азота.

Обратите внимание на влажность

Проверьте влажность компоста. Если он слишком мокрый, добавьте сухие материалы, такие как листья или солому, чтобы впитать лишнюю влагу. Если компост слишком сухой, добавьте немного воды, чтобы достичь необходимой влажности.

Избегайте неправильных материалов

Убедитесь, что в вашем компосте нет недопустимых ингредиентов, таких как мясо, молочные продукты или жирные продукты. Удалите эти материалы, если они уже присутствуют, чтобы предотвратить образование запаха.

Используйте активаторы компостирования

Существуют специальные активаторы компостирования, которые помогают ускорить процесс разложения и нейтрализовать запахи. Они содержат полезные микроорганизмы и могут быть полезными при создании качественного компоста.

Дайте время

Если вы применяете описанные выше меры, но запах все еще сохраняется, дайте компосту время. Природный процесс разложения требует своего времени, и неприятные запахи часто исчезают с течением времени.

Проблемы с плохим запахом компоста могут быть решены простыми действиями. Поддерживайте баланс углерода и азота, следите за влажностью, перемешивайте компост и избегайте нежелательных материалов! Благодаря этим шагам вы сможете создать качественный компост, который будет не только полезен для ваших растений, но и не доставит никаких неприятностей вам или вашим соседям. Удачного компостирования!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Собака, которой не нужен человек: что это за удивительный зверь с раскрашенной шкурой
Казахстан и Росатом: утверждена дорожная карта для атомного будущего
Испанская лестница и серый Mercedes: почему эта история в Риме вызвала столько вопросов
Почему стоит выбрать огурцы, устойчивые к жаре и болезням
Секретный убийца ваших сковородок: как посудомоечная машина разрушает антипригарное покрытие
Этот цитрус может стать вашим секретом здоровья: 5 причин начать пить его каждый день
Успейте попробовать: здоровое печенье, которое печётся всего 1 минуту — секрет нового популярного рецепта
Океан как гигантский фильтр: что происходит с углеродом в его глубинах
Комфорт стоит дороже, чем кажется: сколько сжигает мотор, пока вы просто стоите в жару
Мир глазами кошки: вещи, которые кажутся ей угрозой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.