Как сделать морковь сладкой и сочной: секреты подкормки, которые вы не знали

3:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Однако, чтобы получить сладкие и сочные плоды, важно не только правильно выбрать сорт, но и обеспечить растения полноценным питанием. В этой статье мы рассмотрим, чем и как подкормить морковь, чтобы добиться максимального урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Почему важна подкормка моркови?

Морковь требует определенного набора питательных веществ для полноценного роста и развития. Основные минералы, необходимые для моркови, включают:

Азот - способствует росту зеленой массы и укреплению корнеплодов.

Фосфор - обеспечивает развитие корней и способствует образованию сладких корнеплодов.

Калий - увеличивает устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным условиям.

Недостаток этих элементов может привести к тонким, жестким и невкусным корнеплодам. Правильная подкормка поможет избежать этих проблем и обеспечит получение сладкой моркови с прекрасно развитой корневой системой.

Подкормка моркови: эффективные растворы

Раствор коровяка

Коровяк — это натуральное органическое удобрение, которое обеспечивает морковь необходимыми питательными веществами. Для приготовления раствора:

Разведите 1 часть коровяка в 10 частях воды.

Настой должен настояться 5-7 дней, после чего его следует тщательно перемешать и разбавить еще раз до получения однородного жидкого удобрения.

Поливайте растения под корень, избегая попадания на листву, чтобы не вызвать ожоги.

Настой из трав

Покормить морковь можно также настоями из свежих или сухих трав (крапивы, одуванчиков, лютиков и др.):

Наполните ведро травами на 2/3 объема и залейте их водой.

Настой должен настояться около 7-10 дней. Затем его следует разбавить с водой в пропорции 1:10.

Обрызгивайте жидкостью листву и поливайте под корень.

Подкормка минеральными удобрениями

Минеральные удобрения также незаменимы для повышения урожайности моркови. Рекомендуется использовать:

Азотные удобрения (например, аммиачная селитра) в начале вегетационного периода для активного роста.

Фосфорные удобрения (например, суперфосфат) в момент образования корнеплодов.

Калийные удобрения (например, калийная селитра) в период, когда потребуется повысить устойчивость растений к болезням и улучшить вкус.

Применяйте минеральные удобрения в соответствии с инструкцией на упаковке, разбавив их в воде, чтобы предотвратить ожоги корней.

Удобрение из древесной золы

Древесная зола содержит много калия, магния и микроэлементов, которые полезны для моркови. Чтобы приготовить раствор:

Разведите 1 стакан древесной золы в 10 литрах воды.

Поливайте корни моркови этим раствором в процессе роста.

Подкормка на разных стадиях роста

Важно понимать, что морковь требует разных подкормок на разных этапах своего роста: