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Магия нашатырного спирта: как он спасает растения от вредителей

3:57
Садоводство » Советы

Садоводы и огородники всегда ищут эффективные способы борьбы с вредителями. В последние годы все чаще можно встретить рекомендации использовать нашатырный спирт (аммиак) в качестве средства борьбы с различными насекомыми. Но насколько это правда, и как правильно применять нашатырь в огороде? 

Сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород

Что такое нашатырный спирт?

Нашатырный спирт — это раствор аммиака в воде, который часто используют в быту как очищающее средство. В агрономии он способен оказывать воздействие на растения и паразитов благодаря своим антисептическим и отпугивающим свойствам. Нашатырный спирт может быть полезен не только в качестве инсектицида, но и как удобрение, так как аммиак является источником азота, необходимого для роста растений.

Как нашатырь действует на вредителей?

Нашатырный спирт может быть эффективен против некоторых вредителей:

  1. Тля — маленькие насекомые, которые высасывают соки из растений, могут быть отпугнуты нашатырным спиртом. Амиак, проникая в дыхательные пути этих насекомых, приводит к их гибели.
  2. Фиолетовое пламя — как и тлю, это насекомое также может пострадать от воздействия аммиака
  3. Немного других вредителей — нашатырный спирт может помочь в борьбе с белокрылкой, паутинным клещом и некоторыми другими.

Тем не менее, стоит учесть, что он не способен убивать всех вредителей и не представляет особой угрозы для более крупных насекомых, таких как жуки.

Как правильно использовать нашатырный спирт в огороде?

Если вы решили использовать нашатырный спирт для борьбы с вредителями, следуйте нескольким рекомендациям:

  1. Разведение. Концентрация аммиака должна быть относительно низкой. Для опрыскивания готовьте раствор из 1 столовой ложки нашатыря на 1 литр воды. Этот раствор безопасен для большинства растений, но при этом эффективен против вредителей.
  2. Опрыскивание. Опрыскивайте растения в вечернее время или в утренние часы, когда солнце не слишком активно, чтобы избежать ожогов листьев. Обрабатывайте нижнюю сторону листьев, где часто прячутся насекомые.
  3. Повторная обработка. Для достижения лучших результатов рекомендуется проводить обработку регулярно, особенно после дождя или полива, так как вода может смывать аммиак.
  4. Меры предосторожности. Используйте перчатки и защитные очки при работе с нашатырным спиртом. Обязательно проветривайте помещение, если вы используете нашатырь внутри.

Недостатки использования нашатырного спирта

Хотя нашатырный спирт может быть эффективным средством против некоторых вредителей, у него есть и недостатки:

  • Специфический запах. Аммиак имеет резкий запах, который может быть неприятен не только вам, но и окружающим.
  • Негативное воздействие на полезные насекомые. Нашатырный спирт может негативно сказаться на пчелах и других полезных насекомых, которые помогают в опылении растений.
  • Неэффективность против грибков и патогенов. Это средство не борется с грибковыми инфекциями или бактериями, поэтому для комплексной защиты вам понадобятся и другие средства.

Нашатырный спирт может быть полезным инструментом в борьбе с некоторыми вредителями в огороде. Однако важно помнить, что он не является универсальным средством. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по его применению, и будьте готовы применять другие методы защиты растений. В конечном итоге, комплексный подход, включая правильный уход, соблюдение агротехнических норм и применение различных средств защиты, обеспечит здоровый и обильный урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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