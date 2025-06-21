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Как легко и быстро побороть сорняки: откройте для себя преимущества мульчирования

4:29
Садоводство » Советы

Садоводы и огородники хорошо знают, что борьба с сорняками — это постоянный процесс, отнимающий много времени и сил. Кроме того, они могут существенно ухудшать рост и развитие культурных растений, конкурируя с ними за свет и питательные вещества. Одним из эффективных способов борьбы с сорняками является мульчирование — укрытие почвы специальным материалом, которое предотвращает рост нежелательной растительности и защищает землю от испарения влаги. 

Дачный участок
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Дачный участок

Зачем нужна мульча?

Прежде всего, мульча защищает почву от перепадов температуры, сохраняя её тепло и влагу. Кроме того, она препятствует эрозии и способствует созданию более стабильной экосистемы в саду или огороде. Но именно борьба с сорняками остается первоочередной задачей, которую мульча решает практически на 100%.

Варианты материалов для мульчирования

Солома и сено  

Эти материалы очень популярны среди садоводов. Они хорошо удерживают влагу, препятствуют прорастанию семян сорняков и, со временем, распадаются, обогащая почву органикой. Однако стоит учитывать, что сено может содержать семена сорняков, поэтому предпочтительнее использовать солому.

Компост и перегной  

Толстый слой компоста (5-10 см) способен подавлять рост сорняков и одновременно улучшать структуру почвы. Этот вариант особенно хорошо подходит для междурядий, так как со временем компост обогащает землю питательными веществами.

Мульча из коры и древесных стружек  

Кора деревьев (в частности, хвойных) и древесные стружки замедляют прорастание сорняков и придают эстетичный вид вашему саду. Они также помогают удерживать влагу, однако со временем могут требовать нового слоя, так как распадаются.

Тканевая мульча  

Специальные укрывные ткани (агроволокно) позволяют воде и воздуху проходить, но препятствуют росту сорняков. Эти материалы более долговечны, но и стоят они немного дороже. Тканевая мульча — отличный выбор для овощных и цветочных рядов.

Пластиковая плёнка  

Чёрная плёнка эффективно блокирует свет, что делает невозможным прорастание сорняков. Этот способ, однако, может потребовать дополнительных усилий по поддержанию уровня влаги, так как пленка не позволяет воде проникать в почву.

Партенотерис и различные плотные растения  

Можно использовать живую мульчу из низкорослых растений (партенотерис, клевер), которые борются с сорняками и одновременно обогащают почву азотом. Это более экологичный подход, но требует больше пространства и времени для подготовки.

Как правильно применять мульчирование?

  • Подготовка почвы. Перед укладыванием мульчи лучше всего тщательно очистить междурядья от уже выросших сорняков. Если есть возможность, обработайте почву гербицидами, после чего дайте ей время для восстановления.
  • Слой мульчи. Оптимальная толщина слоя мульчи составляет 5-10 см. Если слой будет слишком тонким, сорняки все равно смогут пробиться, а если слишком толстым — это может затруднить доступ воздушных потоков к почве.
  • Проверка состояния. После дождей или полива стоит следить за состоянием мульчи. В идеале, ее необходимо периодически обновлять, чтобы поддерживать необходимый уровень защиты.
  • Комбинирование материалов. Часто можно использовать несколько видов мульчирующих материалов одновременно. Например, под основной слой из коры можно положить солому, что улучшит защиту от сорняков и удержит влагу.

Мульчирование междурядий — это эффективный и экономичный способ защиты почвы от сорняков. Выбор материалов может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений и особенностей участка. Главное — помнить, что даже самую качественную мульчу нужно регулярно проверять и обновлять, чтобы обеспечить вашему саду или огороду лучшие условия для роста. Такой профессиональный подход к борьбе с сорняками поможет вам получить полноценный урожай, не тратя много времени на ненужные хлопоты.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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