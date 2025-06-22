В компост нельзя! Эти зелёные остатки работают как подкормка и щит одновременно

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждое лето мы обрываем лишние листья с томатов — прищипываем, удаляем нижние, очищаем стебли. Обычно всё это отправляется прямиком в компост или мусор. Но зря. Эти скромные зелёные отходы — настоящая находка для вашего огорода.

Фото: Own work by Nafisathallah, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Зачем сохранять томатную ботву

Листья томатов содержат калий, фосфор и даже природный алкалоид томатин. Последний известен своими защитными свойствами против насекомых-вредителей. Так что, вместо того чтобы выбрасывать зелень, лучше использовать её с умом — и это несложно.

Натуральный спрей от вредителей

Томатная зелень — отличная основа для экологичного спрея против тли, паутинных клещей, белокрылки и щитовок.

Как приготовить:

Измельчите 3 горсти свежих листьев.

Залейте их 1,5 литрами горячей воды.

Дайте настояться до утра, затем процедите.

Добавьте по чайной ложке жидкого мыла и растительного масла.

Полученной смесью опрыскивайте поражённые растения. Если на листьях появился налёт плесени, можно использовать тот же настой, но без масла — только с мылом. Лучше подойдёт хозяйственное или жидкое мыло на основе желчи.

Жидкое удобрение на листьях

Ещё один способ использования — томатная закваска. Листья можно комбинировать с другой травой для брожения или настаивать отдельно. Затем концентрат разводится водой в пропорции 1:10 и применяется как удобрение. Такой настой не только насыщает почву питательными веществами, но и защищает от грибка и мучнистой росы.

Подходит для полива не только под помидоры, но и под перцы, огурцы, кабачки.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

