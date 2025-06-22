Воняет, но работает: странное удобрение, которое делает огурцы рекордными

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июнь — время, когда огурцы активно растут, зацветают и начинают формировать первые плоды. Именно сейчас особенно важно создать для них правильные условия: иначе вместо сочных огурчиков можно получить горькие, деформированные плоды и слабые растения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

Полив: сколько и какой водой

Главный враг огурцов — холодная вода. Полив ледяной колодезной водой может вызвать у растения шок и затормозить рост. Лучший вариант — дождевая или отстоянная вода, предварительно прогретая до температуры воздуха.

Поливать нужно регулярно. В жаркую погоду огурцы в теплице требуют влаги каждый день: на одно растение можно спокойно выливать по 5 литров воды. В открытом грунте — полив раз в два дня, но более глубокий. Важно не допускать пересыхания почвы — это причина появления горечи в плодах.

Избыток влаги — тоже проблема. Чрезмерное переувлажнение создаёт идеальные условия для слизней. Не заливайте грядки без нужды.

Подкормка: чем кормить огурцы в июне

Когда начинается цветение и формирование плодов, растениям особенно нужны питательные вещества. Подкармливать лучше каждые две недели, а если выращиваете огурцы в контейнерах — каждую неделю.

Простой и эффективный вариант — раствор куриного помёта (1:10). На каждый куст выливают по 1-1,5 литра. Можно использовать и гранулированные удобрения.

Опора: вертикальный рост — залог здоровья

Огурцы не любят лежать на земле. Чтобы избежать плесени и улучшить циркуляцию воздуха, обеспечьте растениям опору. В теплице идеально работает натянутый шпагат — он помогает побегам тянуться вверх и не соприкасаться с влажной почвой. Регулярно подвязывайте и обрезайте лишние усики.

Мульча и защита от вредителей

Мульчирование помогает сохранять влагу, бороться с сорняками и одновременно питает почву. Лучше всего использовать солому или сухую траву. Хвойную кору применять не стоит — она закисляет почву.

Следите за вредителями: регулярно осматривайте растения, проветривайте теплицу и избегайте полива по листьям. От тли помогает домашний спрей, а от плесени — настой хвоща. Он безопасен для полезных насекомых, но отлично справляется с грибком.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

