Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плечи мощнее, спина шире, пресс в тонусе — и всё это от одного движения
Ржавчина на кузове: способ, который работает за одну минуту
Тепло на лоджии, а холод по спине: неожиданный эффект перепланировки
Двойная игра бизнеса: готовы ли иностранные компании инвестировать в Россию
Уход за губами без ошибок: чем блеск отличается от масла
Простой предмет, который защитит сиденье от жары — и вы точно его знаете
Стас Михайлов трогательно вспомнил о погибшем 30 лет назад брате: что он написал в день его рождения
К врачу идти не придётся: гинеколог назвала домашний способ победить сухость там – результат приятно удивит
Зарядка по воздуху: Луна стала неожиданным источником электричества

Воняет, но работает: странное удобрение, которое делает огурцы рекордными

2:34
Садоводство

Июнь — время, когда огурцы активно растут, зацветают и начинают формировать первые плоды. Именно сейчас особенно важно создать для них правильные условия: иначе вместо сочных огурчиков можно получить горькие, деформированные плоды и слабые растения.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Полив: сколько и какой водой

Главный враг огурцов — холодная вода. Полив ледяной колодезной водой может вызвать у растения шок и затормозить рост. Лучший вариант — дождевая или отстоянная вода, предварительно прогретая до температуры воздуха.

Поливать нужно регулярно. В жаркую погоду огурцы в теплице требуют влаги каждый день: на одно растение можно спокойно выливать по 5 литров воды. В открытом грунте — полив раз в два дня, но более глубокий. Важно не допускать пересыхания почвы — это причина появления горечи в плодах.

Избыток влаги — тоже проблема. Чрезмерное переувлажнение создаёт идеальные условия для слизней. Не заливайте грядки без нужды.

Подкормка: чем кормить огурцы в июне

Когда начинается цветение и формирование плодов, растениям особенно нужны питательные вещества. Подкармливать лучше каждые две недели, а если выращиваете огурцы в контейнерах — каждую неделю.

Простой и эффективный вариант — раствор куриного помёта (1:10). На каждый куст выливают по 1-1,5 литра. Можно использовать и гранулированные удобрения.

Опора: вертикальный рост — залог здоровья

Огурцы не любят лежать на земле. Чтобы избежать плесени и улучшить циркуляцию воздуха, обеспечьте растениям опору. В теплице идеально работает натянутый шпагат — он помогает побегам тянуться вверх и не соприкасаться с влажной почвой. Регулярно подвязывайте и обрезайте лишние усики.

Мульча и защита от вредителей

Мульчирование помогает сохранять влагу, бороться с сорняками и одновременно питает почву. Лучше всего использовать солому или сухую траву. Хвойную кору применять не стоит — она закисляет почву.

Следите за вредителями: регулярно осматривайте растения, проветривайте теплицу и избегайте полива по листьям. От тли помогает домашний спрей, а от плесени — настой хвоща. Он безопасен для полезных насекомых, но отлично справляется с грибком.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Наука и техника
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Авто
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Двойная игра бизнеса: готовы ли иностранные компании инвестировать в Россию
Уход за губами без ошибок: чем блеск отличается от масла
Простой предмет, который защитит сиденье от жары — и вы точно его знаете
Стас Михайлов трогательно вспомнил о погибшем 30 лет назад брате: что он написал в день его рождения
К врачу идти не придётся: гинеколог назвала домашний способ победить сухость там – результат приятно удивит
В Риме нашли квартал, застрявший во времени — сюда не ведут туристические карты
Зарядка по воздуху: Луна стала неожиданным источником электричества
Эту рыбу продолжают есть все, хотя ртути в ней больше всего: спасение уже ищут
Включать кондиционер или открыть окна: как на самом деле нужно экономить топливо
12 недель, 45 мужчин, тонна железа: что показал эксперимент про жиросжигание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.