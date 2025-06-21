Ничего не делай — и получи цветущий рай: формула, о которой молчат

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Садоводство

Хотите пышный, цветущий сад, но не готовы проводить дни в заботах о каждом кустике? Есть решение — многолетние растения, которые не требуют почти никакого внимания. Они не боятся бедной почвы, капризного лета и пренебрежения. И всё, что вам остаётся — наблюдать, как они растут.

Герань
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Герань

Такие растения особенно подходят тем, у кого нет времени или желания заниматься постоянным уходом. Они с каждым сезоном становятся крепче, ярче и гуще. Ниже — пять идеальных кандидатов для ленивого сада.

  • Герань зимостойкая
    Это не балконная герань, а выносливый садовый многолетник. Она возвращается каждый год, образует густые кусты и радует нежными цветами с поздней весны до конца лета. Герань подходит для бордюров, розариев и даже клумб в тени. Ей не страшны засуха, бедная почва и жара. После цветения достаточно обрезать стебли — и есть шанс, что она зацветёт повторно.
  • Седум "Осенняя радость"
    Это растение особенно любят пчёлы и бабочки. Седум легко приживается, предпочитает солнечные места и не требует полива после укоренения. У него мясистые листья и плотные звёздчатые цветы, сохраняющие декоративность до самой осени. Весной останется только удалить сухие соцветия. Отличный выбор для сухих участков, где другие растения вянут.
  • Эхинацея пурпурная
    Это стойкое растение украшает сад маргариткоподобными цветами и прекрасно чувствует себя даже в жару и на тяжёлой почве. Глубокие корни помогают эхинацее переносить засуху. После цветения стоит оставить семена — они станут кормом для птиц зимой, а весной растение можно обрезать. Подходит как для клумб, так и для посадки в контейнерах.
  • Дамская мантия
    Нередко недооценённое растение, которое прекрасно растёт и в солнце, и в полутени. У него бархатистые листья, на которых утром собираются капли росы, и пушистые зелёные цветы. Подходит для оформления дорожек, бордюров и даже как почвопокровное растение — подавляет рост сорняков и быстро разрастается.
  • Крокосмия "Люцифер"
    Ярко-красные или оранжевые цветы этого растения оживляют сад в середине лета. После укоренения крокосмия не требует ухода, легко переносит холода и устойчива к большинству почв. Она быстро разрастается, подходит для срезки, и из года в год даёт стабильное цветение. Единственный уход — обрезка осенью и деление куста каждые несколько лет.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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