Ничего не делай — и получи цветущий рай: формула, о которой молчат

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите пышный, цветущий сад, но не готовы проводить дни в заботах о каждом кустике? Есть решение — многолетние растения, которые не требуют почти никакого внимания. Они не боятся бедной почвы, капризного лета и пренебрежения. И всё, что вам остаётся — наблюдать, как они растут.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Герань

Такие растения особенно подходят тем, у кого нет времени или желания заниматься постоянным уходом. Они с каждым сезоном становятся крепче, ярче и гуще. Ниже — пять идеальных кандидатов для ленивого сада.

Герань зимостойкая

Это не балконная герань, а выносливый садовый многолетник. Она возвращается каждый год, образует густые кусты и радует нежными цветами с поздней весны до конца лета. Герань подходит для бордюров, розариев и даже клумб в тени. Ей не страшны засуха, бедная почва и жара. После цветения достаточно обрезать стебли — и есть шанс, что она зацветёт повторно.

Это не балконная герань, а выносливый садовый многолетник. Она возвращается каждый год, образует густые кусты и радует нежными цветами с поздней весны до конца лета. Герань подходит для бордюров, розариев и даже клумб в тени. Ей не страшны засуха, бедная почва и жара. После цветения достаточно обрезать стебли — и есть шанс, что она зацветёт повторно. Седум "Осенняя радость"

Это растение особенно любят пчёлы и бабочки. Седум легко приживается, предпочитает солнечные места и не требует полива после укоренения. У него мясистые листья и плотные звёздчатые цветы, сохраняющие декоративность до самой осени. Весной останется только удалить сухие соцветия. Отличный выбор для сухих участков, где другие растения вянут.

Это растение особенно любят пчёлы и бабочки. Седум легко приживается, предпочитает солнечные места и не требует полива после укоренения. У него мясистые листья и плотные звёздчатые цветы, сохраняющие декоративность до самой осени. Весной останется только удалить сухие соцветия. Отличный выбор для сухих участков, где другие растения вянут. Эхинацея пурпурная

Это стойкое растение украшает сад маргариткоподобными цветами и прекрасно чувствует себя даже в жару и на тяжёлой почве. Глубокие корни помогают эхинацее переносить засуху. После цветения стоит оставить семена — они станут кормом для птиц зимой, а весной растение можно обрезать. Подходит как для клумб, так и для посадки в контейнерах.

Это стойкое растение украшает сад маргариткоподобными цветами и прекрасно чувствует себя даже в жару и на тяжёлой почве. Глубокие корни помогают эхинацее переносить засуху. После цветения стоит оставить семена — они станут кормом для птиц зимой, а весной растение можно обрезать. Подходит как для клумб, так и для посадки в контейнерах. Дамская мантия

Нередко недооценённое растение, которое прекрасно растёт и в солнце, и в полутени. У него бархатистые листья, на которых утром собираются капли росы, и пушистые зелёные цветы. Подходит для оформления дорожек, бордюров и даже как почвопокровное растение — подавляет рост сорняков и быстро разрастается.

Нередко недооценённое растение, которое прекрасно растёт и в солнце, и в полутени. У него бархатистые листья, на которых утром собираются капли росы, и пушистые зелёные цветы. Подходит для оформления дорожек, бордюров и даже как почвопокровное растение — подавляет рост сорняков и быстро разрастается. Крокосмия "Люцифер"

Ярко-красные или оранжевые цветы этого растения оживляют сад в середине лета. После укоренения крокосмия не требует ухода, легко переносит холода и устойчива к большинству почв. Она быстро разрастается, подходит для срезки, и из года в год даёт стабильное цветение. Единственный уход — обрезка осенью и деление куста каждые несколько лет.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

