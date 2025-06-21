Баклажаны зацвели? Самое время подкормить — осенью плодов не унести

Как только баклажаны начали цвести — это не просто красивая фаза, а сигнал: настало время усиленной поддержки. В этот период закладывается будущий урожай, и любая ошибка может стоить вам десятков плодов.
К счастью, есть проверенные способы, как помочь растению в этот момент — и не потратить на это целое состояние.
Настоящая "витаминка" для баклажанов. Укрепляет завязи, ускоряет налив плодов, повышает устойчивость к болезням.
Как приготовить:
Наберите ведро воды, оставьте его на солнце для подогрева. Затем растворите в нём 1 столовую ложку сернокислого калия.
Как использовать:
Поливайте по 0,5 л под каждый куст. Через 14 дней процедуру можно повторить.
Альтернатива сернокислому — сработает не хуже. Отлично подходит, если нужен "ускоритель" цветения и плодоношения.
Схема применения:
Та же дозировка: 1 ложка на 10 л тёплой воды, полив под корень — по поллитра на куст.
Необязательно только поливать — можно и опрыскивать листья. Это помогает удобрению быстрее усвоиться.
Как готовить раствор:
В 10 л воды растворите 1 чайную ложку одного из удобрений (любого из двух выше).
И не забудьте: вода должна быть тёплой, иначе эффективность удобрения снизится. А опрыскивания желательно делать вечером — чтобы листья не обгорели на солнце.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.
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