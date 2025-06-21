Укроп не пахнет, петрушка не радует — вот в чём скрытые причины

Вроде бы простая задача — вырастить ароматную зелень. Но часто вместо пышного укропа и душистой петрушки на грядках появляются вялые, блеклые растения, которые не хочется даже рвать. Причина — в незаметных, но критичных ошибках ухода.
Первая ловушка — посадка семян с истекшим сроком хранения. Даже если они взойдут, сил для полноценного роста в них уже почти нет. Результат — зелень будет не пышной, а рыхлой и безвкусной.
Многие торопятся и сеют семена всухую. А зря. Замачивание помогает пробудить ростки и сделать их крепче. Хотите ароматную ботву — уделите полчаса предпосевной подготовке.
Глубокий посев — частая ошибка. Укроп и петрушка не любят, когда их закапывают. Им сложно пробиться к свету, рост тормозится, зелень вырастает хилой. Достаточно 2 см — и никаких проблем.
Попытки вырастить зелень в тени обречены. Там растения вытягиваются, а вкус уходит. Для полноценного развития нужен свет, и чем больше, тем лучше.
Если земля истощена, никакой аромат не спасёт ситуацию. Перед посадкой важно "накормить" почву компостом или перегноем. Тогда зелень получится насыщенной и сочной.
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
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