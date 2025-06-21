Базилик в стакане, или как зелень превратилась в волшебство без капли земли

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать базилик — проще простого, если знать один крошечный секрет. Только представьте: никаких грядок, никаких семян — всего один стакан воды, и ароматный зелёный кустик уже укореняется на вашем подоконнике. Летом, когда базилик особенно хорош в блюдах, это настоящая находка.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Базилик

Метод, который работает: базилик в стакане

Забудьте о сложных агротехниках. Всё, что вам нужно — это здоровая веточка базилика, примерно 10 сантиметров длиной. Удалите нижние листочки (они не должны касаться воды), поставьте черенок в прозрачный стакан и меняйте воду раз в два дня. Через неделю появятся белые корешки — значит, всё идёт по плану.

Что нужно для старта

Свежий стебель базилика

Стакан

Вода (обычная водопроводная подойдёт, если менять её регулярно)

Выбирайте зелень поживее, с яркими листиками — это увеличивает шанс на успех.

Главное — не заливать стебель по самую макушку: листья должны дышать.

Почему черенки лучше семян

Выращивание из семян — это долго. Черенки дают быстрый и гарантированный результат: укореняются за несколько дней, и вы уже в начале сезона можете рвать свежие листочки в салат. Удобно и без заморочек.

Как пересадить — и не испортить всё

Когда корешки достигнут 5 см — пересаживайте. Подготовьте рыхлую, слегка влажную почву, сделайте углубление и аккуратно поместите росток. Присыпьте, уплотните и следите, чтобы земля не пересыхала и не превращалась в болото.

Условия, при которых базилик растёт как на дрожжах

Поставьте горшок в светлое место, но не под палящее солнце. Поливайте умеренно. Через пару недель ваш зелёный питомец будет радовать свежими листьями, которые можно срывать прямо на пасту, пиццу или бутерброд.

Уточнения

Базили́к души́стый или Базилик обыкнове́нный, или Базилик огоро́дный, или Базилик ка́мфорный (лат. Ocīmum basilīicum) — однолетнее травянистое растение; вид рода Базилик (Ocimum) подсемейства Котовниковые (Nepetoideae) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

