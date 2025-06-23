Без воды, но с урожаем: 5 способов обмануть засуху и спасти картошку

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Аномальная жара — настоящий стресс для картофеля. Кусты вянут, клубни не завязываются, земля превращается в камень. Если нет возможности поливать грядки каждый день — не беда. Есть методы, проверенные садоводами, которые помогут сохранить хотя бы часть урожая, даже в условиях затяжной засухи.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

1. Окучивание — простое, но мощное средство

Один из самых недооценённых способов — повторное окучивание. Слой земли защищает молодые клубни от солнца, удерживает влагу и улучшает воздухообмен.

Окучивают картофель дважды:

первый раз — сразу после появления всходов,

второй — перед цветением.

Но если жара не отпускает, можно сделать это и в третий раз. Лишним не будет.

2. Мульча спасает корни

Слой мульчи между рядами защищает от перегрева и испарения влаги, а заодно сдерживает сорняки.

Подойдёт:

скошенная трава,

сено,

солома,

торф,

опилки,

компост.

Оптимальная толщина — 15-20 см. Если жара держится больше двух недель — мульчу обновляют.

3. Сорняки — враги, которые внезапно стали союзниками

В критической ситуации даже сорняки могут сослужить службу. Их тень спасает почву от перегрева и снижает потребность в поливе.

Когда погода наладится — просто вырвите их и уложите между рядами. Отличная бесплатная мульча.

4. Сидераты — зелёные защитники

Посев быстрорастущих культур между рядами помогает сохранить влагу. Их густая зелень создаёт тень, улучшает структуру почвы и отпугивает вредителей.

Важно: сидераты нужно посеять заранее — минимум за 4 недели до начала жары.

5. Вредители активизируются — и это критично

Засуха провоцирует всплеск активности насекомых, особенно колорадского жука. Личинки уничтожают листья, обнажая корневую систему — и кусты гибнут.

Регулярные осмотры, ловушки и опрыскивания настоями на луке, чесноке или аптечном чистотеле — обязательны.

Даже без регулярного полива можно сохранить влагу в почве. Нужно лишь выбрать подходящий метод — и картошка отблагодарит достойным урожаем.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

