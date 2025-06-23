Без воды, но с урожаем: 5 способов обмануть засуху и спасти картошку

Аномальная жара — настоящий стресс для картофеля. Кусты вянут, клубни не завязываются, земля превращается в камень. Если нет возможности поливать грядки каждый день — не беда. Есть методы, проверенные садоводами, которые помогут сохранить хотя бы часть урожая, даже в условиях затяжной засухи.
Один из самых недооценённых способов — повторное окучивание. Слой земли защищает молодые клубни от солнца, удерживает влагу и улучшает воздухообмен.
Окучивают картофель дважды:
первый раз — сразу после появления всходов,
второй — перед цветением.
Но если жара не отпускает, можно сделать это и в третий раз. Лишним не будет.
Слой мульчи между рядами защищает от перегрева и испарения влаги, а заодно сдерживает сорняки.
Подойдёт:
скошенная трава,
сено,
солома,
торф,
опилки,
компост.
Оптимальная толщина — 15-20 см. Если жара держится больше двух недель — мульчу обновляют.
В критической ситуации даже сорняки могут сослужить службу. Их тень спасает почву от перегрева и снижает потребность в поливе.
Когда погода наладится — просто вырвите их и уложите между рядами. Отличная бесплатная мульча.
Посев быстрорастущих культур между рядами помогает сохранить влагу. Их густая зелень создаёт тень, улучшает структуру почвы и отпугивает вредителей.
Важно: сидераты нужно посеять заранее — минимум за 4 недели до начала жары.
Засуха провоцирует всплеск активности насекомых, особенно колорадского жука. Личинки уничтожают листья, обнажая корневую систему — и кусты гибнут.
Регулярные осмотры, ловушки и опрыскивания настоями на луке, чесноке или аптечном чистотеле — обязательны.
Даже без регулярного полива можно сохранить влагу в почве. Нужно лишь выбрать подходящий метод — и картошка отблагодарит достойным урожаем.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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