Не верили, пока не попробовали: как лимонная кислота спасает урожай

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы — настоящие обжоры среди овощей. За сезон они вытягивают из почвы целый коктейль питательных веществ. А теперь представьте: жара, пересушенная земля, слабые завязи… Урожай под угрозой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

Вот почему бывалые огородники не просто вносят удобрения перед посадкой, но и поддерживают кусты "в тонусе" — регулярными подкормками. И один из самых необычных, но эффективных приёмов — использование лимонной кислоты.

В чём секрет кислоты

Обычная лимонка — это не только для варенья и чистки накипи. Раствор, приготовленный из белых кристаллов, способен творить чудеса на грядке. Дело в том, что лимонная кислота помогает перевести фосфаты, кальций и другие питательные элементы в хелатную форму — ту самую, в которой растения их действительно усваивают. Один полив — и питание активизируется на клеточном уровне.

Как и когда применять

В 10 литрах тёплой отстоянной воды растворить 2,5 чайной ложки лимонной кислоты (без горки).

Поливать строго по влажной земле и только под корень.

После и до этого полива — никаких других удобрений в течение 5 дней. Это даёт растению "переварить" микроэлементы без перегрузки.

Тепличные огурцы, посаженные в апреле, подкармливают в июне.

Открытый грунт, если посев был в мае, обрабатывается в начале июля.

Работает не только на огурцах

Помимо огурцов, лимонную кислоту с удовольствием "поедают":

Тыквы

Кабачки

Патиссоны

Томаты

Баклажаны

Стручковые перцы

Особенно полезен этот приём для предупреждения вершинной гнили. Это заболевание моментально сигнализирует о нехватке кальция: на нижней части плода появляются бурые пятна, которые потом портят весь овощ.

Для паслёновых норма раствора чуть ниже:

2 чайные ложки лимонной кислоты на ведро воды, по 0,5 литра под каждый куст.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

