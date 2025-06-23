Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прошлое не отпускает: Рита Дакота призналась, что мешает ей спокойно общаться с Владом Соколовским
Долгая дорога без остановок: это заканчивается не так, как вы думаете
Никаких таблеток и операций: раковая опухоль исчезает от температуры
Яйца скользят по сковороде, будто на льду — и всё без масла: секрет в одном моменте
Японская интервальная ходьба: разбираемся, стоит ли этот вирусный тренд такой шумихи
Статистика одно, кошелек другое: россияне продолжают жаловаться на рост цен
12 дней без работы: новогодние праздники могут продлить до середины января
Куба утонула в змеях: удавы оккупировали отели и лезут в номера туристов
Июль перечеркнул лето: в России обещают заморозки до –2 ночью

Не верили, пока не попробовали: как лимонная кислота спасает урожай

2:08
Садоводство

Огурцы — настоящие обжоры среди овощей. За сезон они вытягивают из почвы целый коктейль питательных веществ. А теперь представьте: жара, пересушенная земля, слабые завязи… Урожай под угрозой.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Вот почему бывалые огородники не просто вносят удобрения перед посадкой, но и поддерживают кусты "в тонусе" — регулярными подкормками. И один из самых необычных, но эффективных приёмов — использование лимонной кислоты.

В чём секрет кислоты

Обычная лимонка — это не только для варенья и чистки накипи. Раствор, приготовленный из белых кристаллов, способен творить чудеса на грядке. Дело в том, что лимонная кислота помогает перевести фосфаты, кальций и другие питательные элементы в хелатную форму — ту самую, в которой растения их действительно усваивают. Один полив — и питание активизируется на клеточном уровне.

Как и когда применять

  • В 10 литрах тёплой отстоянной воды растворить 2,5 чайной ложки лимонной кислоты (без горки).

  • Поливать строго по влажной земле и только под корень.

  • После и до этого полива — никаких других удобрений в течение 5 дней. Это даёт растению "переварить" микроэлементы без перегрузки.

  • Тепличные огурцы, посаженные в апреле, подкармливают в июне.
  • Открытый грунт, если посев был в мае, обрабатывается в начале июля.

Работает не только на огурцах

Помимо огурцов, лимонную кислоту с удовольствием "поедают":

  • Тыквы

  • Кабачки

  • Патиссоны

  • Томаты

  • Баклажаны

  • Стручковые перцы

Особенно полезен этот приём для предупреждения вершинной гнили. Это заболевание моментально сигнализирует о нехватке кальция: на нижней части плода появляются бурые пятна, которые потом портят весь овощ.

Для паслёновых норма раствора чуть ниже:
2 чайные ложки лимонной кислоты на ведро воды, по 0,5 литра под каждый куст.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Недвижимость
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Москва не будет оглядываться на Вашингтон в оказании помощи Тегерану Любовь Степушова Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Долгая дорога без остановок: это заканчивается не так, как вы думаете
Запад против России: кто стоит за масштабной диверсионной войной?
Никаких таблеток и операций: раковая опухоль исчезает от температуры
Яйца скользят по сковороде, будто на льду — и всё без масла: секрет в одном моменте
Японская интервальная ходьба: разбираемся, стоит ли этот вирусный тренд такой шумихи
Статистика одно, кошелек другое: россияне продолжают жаловаться на рост цен
12 дней без работы: новогодние праздники могут продлить до середины января
Куба утонула в змеях: удавы оккупировали отели и лезут в номера туристов
Июль перечеркнул лето: в России обещают заморозки до –2 ночью
Пожилым людям пора отказаться от растворимого кофе — скрытая угроза для глаз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.