Сад в безопасности: как дачники обманули ос без капли химии

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда виноград начинает наливаться соком, на него тут же слетаются осы. Насекомые безжалостно прокусывают ягоды, высасывают мякоть и оставляют после себя гниющие гроздья. Особенно обидно, что бороться с ними ядами в это время уже нельзя — плоды вот-вот на стол.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Оса

Но находчивые садоводы не сдаются. За годы они опробовали множество методов и выделили несколько, которые реально работают. Вот что поможет защитить урожай от незваных гостей.

1. Защитные мешочки — броня для гроздьев

Специальные мешки из мелкоячеистой сетки — простое и эффективное решение. Они не мешают воздуху и свету, но полностью закрывают доступ осам. Альтернатива? Старые капроновые колготки. Разрезать, надеть на гроздь и завязать — бюджетно и надёжно.

2. Табачный аромат — сигнал "не подходи"

Осы терпеть не могут запах гари. Этим и пользуются дачники: проводят окуривание с помощью табачной пыли или жидкого дыма. Несколько процедур — и насекомые теряют всякий интерес к кустам.

3. Опрыскивание чесноком и хреном

Если хочется избежать даже легкого дыма, в ход идут натуральные средства с резким запахом. Настои чеснока или хрена наносят на листья и ветки. Эффект временный, но достаточно стойкий, чтобы осы держались подальше.

4. Виноград, который не интересен осам

Самое радикальное, но надёжное решение — посадка сортов, не вызывающих аппетита у ос. Среди них особенно популярны:

Кардинал

Талисман

Марица

Эти сорта меньше пахнут и имеют более плотную кожицу, что делает их менее привлекательными для насекомых.

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

