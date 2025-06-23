Вершинная гниль ворует урожай: как вовремя распознать коварную болезнь

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать томаты — дело не из лёгких. Особенно, когда на горизонте появляется вершинная гниль — коварное заболевание, способное испортить весь урожай. Пятна на нижней части плодов? Это тревожный звоночек. Причем болезнь одинаково опасна и в теплице, и на грядках под открытым небом.

Фото: Own work by Nafisathallah, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

И не только помидоры под ударом — перцы тоже страдают. Разберёмся, что стоит за появлением гнили и как не остаться с пустыми ведрами.

1. Кальций ушёл — проблема пришла

Главный виновник — недостаток кальция. Он буквально строит стенки клеток плодов. Когда этого элемента не хватает, ткани ослабевают и начинают разрушаться. Плоды становятся уязвимыми к заболеваниям.

2. Без бора — ни туда и ни сюда

Бор играет вспомогательную, но критически важную роль. Он помогает растениям усваивать кальций. Нехватка бора означает, что даже при наличии кальция растение не сможет им воспользоваться. Получается, один дефицит тянет за собой другой.

3. Жара + сухость = стресс

Высокие температуры и редкий полив — ещё одна причина. Влага нужна, чтобы питательные вещества дошли до плодов. Без неё листья и плоды просто "сгорают": ткани не питаются и быстро отмирают.

4. Кислая почва — тихий враг

Если почва кислая, кальций в ней хоть и есть, но становится недоступным для корней. Это как запертая кладовая: всё нужное внутри, но достать нельзя.

Что делать

Прежде всего — определить, какая именно причина вызвала болезнь в вашем случае. Без этого любые меры — как пальцем в небо. Иногда достаточно подкормки, иногда — известкования почвы, а порой нужно просто поливать чаще.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

