Новый сорт русской кустовой розы из Рязани прижился в горах Сочи

На "Роза Хутор" распустились первые бутоны розы, названной в честь курорта.
Весной этого года известный розовед из Рязанской области Роман Усынин представил выведенный им сорт русской кустовой розы. По инициативе Председателя общероссийской организации "Садоводы России", телеведущего, основателя газеты "Ваши 6 соток" Андрея Туманова его назвали в честь горного курорта. В апреле 65 саженцев нового сорта отправились в горы Сочи и были высажены на высоте 560 метров над уровнем моря. Таким образом на "Роза Хутор" появился одноименный розарий.
— Во время отпуска на "Роза Хутор" я с удивлением узнал, что его название происходит не от цветов, а от имени местного жителя Адула Рооза, которому в позапрошлом столетии принадлежала эта земля. Мне показалось интересным поступить наоборот и дать имя знаменитого горного курорта новому сорту роз. На эту идею откликнулся селекционер Роман Усынин. Надо отметить, что селекция — очень долгий и кропотливый процесс. Даже несмотря на то, что у Романа Усынина было много наработок, финальный отбор потребовал два года. В итоге сорт получил название "Курорт Роза Хутор", — рассказывает Андрей Туманов.
Сегодня можно констатировать, что розы из Центральной России хорошо чувствуют в условиях горной климатической зоны. Почва в горах — каменистая, но она подходит для роз, в ней не скапливается влага, она — воздухопроницаема, корни растений обеспечены кислородом. При посадке в землю были добавлены компост и минеральные удобрения с необходимыми для роста цветов полезными веществами. Прижиться растениям помогла и ежедневная забота агрономов курорта "Роза Хутор".
Розы нового сорта имеют высокие стебли, яркие и крупные бутоны диаметром до 12 сантиметров, лёгкий аромат, отличную зимоустойчивость. Благодаря этой характеристике они могут переносить снежные зимы и морозы до -15 градусов.
Ожидается, что розарий на "Роза Хутор" будет радовать гостей долгие годы и станет популярной фотолокацией курорта.
Новый сорт розы "Курорт "Роза Хутор" уже включен в основной российский общественный каталог RoseCatalog, в скором времени он также появится и в еще одном каталоге — Rosebook.
Для справки
Русская кустовая роза, сорт "Курорт Роза Хутор" (USY20010350), Россия, 2025. Выведена селекционером Романом Усыниным (хозяйство "Роза и Сад", г. Ряжск, Рязанская область) и получила свое название в честь горного курорта "Роза Хутор". Сорт отличается высотой — до 150 см., и хорошей зимостойкостью. Бутоны распускаются медленно в большие яркие цветы густо-розового тона, классической формы на прочных цветоносах. Их диаметр в роспуске составляет 12 см., в соцветиях по 3-5-7 штук, с запахом. Листва у роз зеленая, крупная, блестящая, шипы разнотипные. Цветут с июня и до морозов.
"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, яркий пример эффективного наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают отели разной категории звездности. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями.
Свое название курорт получил от имени одного из первых эстонских поселенцев — Адула Рооза. Во 2-ой половине XIX века многие эстонцы в поисках лучше доли уезжали в Россию. Некоторые из них получили свободные участки земли в долине реки Мзымты. В том числе и лесник Адул Рооза, который и основал здесь свой хутор. Постепенно его владения стали называть "Роза Хутор". Спустя десятилетия, в 2010 году, благодаря инвестициям группы "Интеррос" здесь был основан горнолыжный курорт с таким же названием. В 2014 году во время зимней Олимпиады в Сочи именно на трассах "Роза Хутор" были разыграны первые комплекты олимпийских медалей. Сегодня горный курорт востребован во все сезоны, обладает самой крупной в стране зоной горнолыжного катания и разветвленной картой пеших туристических троп в горах. Ежегодно он принимает до 2 млн. гостей.
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