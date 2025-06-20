Новый сорт русской кустовой розы из Рязани прижился в горах Сочи

5:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На "Роза Хутор" распустились первые бутоны розы, названной в честь курорта.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Розы Курорт Роза Хутор

Весной этого года известный розовед из Рязанской области Роман Усынин представил выведенный им сорт русской кустовой розы. По инициативе Председателя общероссийской организации "Садоводы России", телеведущего, основателя газеты "Ваши 6 соток" Андрея Туманова его назвали в честь горного курорта. В апреле 65 саженцев нового сорта отправились в горы Сочи и были высажены на высоте 560 метров над уровнем моря. Таким образом на "Роза Хутор" появился одноименный розарий.

— Во время отпуска на "Роза Хутор" я с удивлением узнал, что его название происходит не от цветов, а от имени местного жителя Адула Рооза, которому в позапрошлом столетии принадлежала эта земля. Мне показалось интересным поступить наоборот и дать имя знаменитого горного курорта новому сорту роз. На эту идею откликнулся селекционер Роман Усынин. Надо отметить, что селекция — очень долгий и кропотливый процесс. Даже несмотря на то, что у Романа Усынина было много наработок, финальный отбор потребовал два года. В итоге сорт получил название "Курорт Роза Хутор", — рассказывает Андрей Туманов.

Сегодня можно констатировать, что розы из Центральной России хорошо чувствуют в условиях горной климатической зоны. Почва в горах — каменистая, но она подходит для роз, в ней не скапливается влага, она — воздухопроницаема, корни растений обеспечены кислородом. При посадке в землю были добавлены компост и минеральные удобрения с необходимыми для роста цветов полезными веществами. Прижиться растениям помогла и ежедневная забота агрономов курорта "Роза Хутор".

Розы нового сорта имеют высокие стебли, яркие и крупные бутоны диаметром до 12 сантиметров, лёгкий аромат, отличную зимоустойчивость. Благодаря этой характеристике они могут переносить снежные зимы и морозы до -15 градусов.

Ожидается, что розарий на "Роза Хутор" будет радовать гостей долгие годы и станет популярной фотолокацией курорта.

Новый сорт розы "Курорт "Роза Хутор" уже включен в основной российский общественный каталог RoseCatalog, в скором времени он также появится и в еще одном каталоге — Rosebook.

Для справки

Русская кустовая роза, сорт "Курорт Роза Хутор" (USY20010350), Россия, 2025. Выведена селекционером Романом Усыниным (хозяйство "Роза и Сад", г. Ряжск, Рязанская область) и получила свое название в честь горного курорта "Роза Хутор". Сорт отличается высотой — до 150 см., и хорошей зимостойкостью. Бутоны распускаются медленно в большие яркие цветы густо-розового тона, классической формы на прочных цветоносах. Их диаметр в роспуске составляет 12 см., в соцветиях по 3-5-7 штук, с запахом. Листва у роз зеленая, крупная, блестящая, шипы разнотипные. Цветут с июня и до морозов.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, яркий пример эффективного наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают отели разной категории звездности. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями.

Свое название курорт получил от имени одного из первых эстонских поселенцев — Адула Рооза. Во 2-ой половине XIX века многие эстонцы в поисках лучше доли уезжали в Россию. Некоторые из них получили свободные участки земли в долине реки Мзымты. В том числе и лесник Адул Рооза, который и основал здесь свой хутор. Постепенно его владения стали называть "Роза Хутор". Спустя десятилетия, в 2010 году, благодаря инвестициям группы "Интеррос" здесь был основан горнолыжный курорт с таким же названием. В 2014 году во время зимней Олимпиады в Сочи именно на трассах "Роза Хутор" были разыграны первые комплекты олимпийских медалей. Сегодня горный курорт востребован во все сезоны, обладает самой крупной в стране зоной горнолыжного катания и разветвленной картой пеших туристических троп в горах. Ежегодно он принимает до 2 млн. гостей.