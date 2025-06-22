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Вкус лета начинается в июне: простая подкормка делает груши сочными и крупными

2:12
Садоводство

Пока вы радуетесь первым тёплым дням лета, яблони и груши вовсю работают — формируют будущие плоды. И если сейчас их не поддержать, результат осенью может разочаровать: кисловатые, мелкие, осыпавшиеся яблочки вместо наливных красавцев.

Груша
Фото: en.wikipedia.org by Postman is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_Research_Service
Груша

Именно июнь решает, каким будет урожай. Это время активного роста завязей, молодых побегов и корней. Деревья тратят много сил, а значит — без вашей помощи им не справиться.

Что нужно яблоне и груше в июне

  • Калий — отвечает за сладость плодов.

  • Фосфор — укрепляет завязи и корни.

  • Кальций — спасает от растрескивания.

  • Магний, бор и цинк — ускоряют обмен веществ, улучшают вкус и лежкость.

  • Азо — не нужен! Он сейчас может только навредить, вызвав рост листвы вместо плодов.

Грамотная июньская подкормка — это основа урожая и залог того, что дерево хорошо перезимует.

Рабочие рецепты подкормок

  1. Зольный настой — 2 стакана золы на 10 л горячей воды, настаивать сутки. По 10-15 литров под каждое дерево.

  2. Минеральный раствор — 25 г сульфата калия + 40 г суперфосфата на 10 л воды. Один полив — один плодовый гигант.

  3. Борная кислота — 1 г на 10 л воды, опрыскивание по листьям утром или вечером. Улучшает вкус и хранение.

  4. Органика — настой крапивы, окопника, одуванчика. Неделя в бочке, потом развести 1:10 и поливать приствольный круг.

Перед любой подкормкой обязательно полейте землю под деревом, иначе корни можно обжечь. После полива замульчируйте почву — так влага и питание останутся дольше.

Простая схема на месяц

  • В начале июня — зола или минеральная смесь.

  • Через неделю — борное опрыскивание.

  • Во второй половине — травяной настой.

Вот и всё: ничего сложного, а результат — корзины сочных, сладких яблок и груш, которые пролежат до зимы.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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