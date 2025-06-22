Вкус лета начинается в июне: простая подкормка делает груши сочными и крупными

Пока вы радуетесь первым тёплым дням лета, яблони и груши вовсю работают — формируют будущие плоды. И если сейчас их не поддержать, результат осенью может разочаровать: кисловатые, мелкие, осыпавшиеся яблочки вместо наливных красавцев.
Именно июнь решает, каким будет урожай. Это время активного роста завязей, молодых побегов и корней. Деревья тратят много сил, а значит — без вашей помощи им не справиться.
Калий — отвечает за сладость плодов.
Фосфор — укрепляет завязи и корни.
Кальций — спасает от растрескивания.
Магний, бор и цинк — ускоряют обмен веществ, улучшают вкус и лежкость.
Азо — не нужен! Он сейчас может только навредить, вызвав рост листвы вместо плодов.
Грамотная июньская подкормка — это основа урожая и залог того, что дерево хорошо перезимует.
Зольный настой — 2 стакана золы на 10 л горячей воды, настаивать сутки. По 10-15 литров под каждое дерево.
Минеральный раствор — 25 г сульфата калия + 40 г суперфосфата на 10 л воды. Один полив — один плодовый гигант.
Борная кислота — 1 г на 10 л воды, опрыскивание по листьям утром или вечером. Улучшает вкус и хранение.
Органика — настой крапивы, окопника, одуванчика. Неделя в бочке, потом развести 1:10 и поливать приствольный круг.
Перед любой подкормкой обязательно полейте землю под деревом, иначе корни можно обжечь. После полива замульчируйте почву — так влага и питание останутся дольше.
В начале июня — зола или минеральная смесь.
Через неделю — борное опрыскивание.
Во второй половине — травяной настой.
Вот и всё: ничего сложного, а результат — корзины сочных, сладких яблок и груш, которые пролежат до зимы.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.