Вкус лета начинается в июне: простая подкормка делает груши сочными и крупными

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пока вы радуетесь первым тёплым дням лета, яблони и груши вовсю работают — формируют будущие плоды. И если сейчас их не поддержать, результат осенью может разочаровать: кисловатые, мелкие, осыпавшиеся яблочки вместо наливных красавцев.

Фото: en.wikipedia.org by Postman is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_Research_Service Груша

Именно июнь решает, каким будет урожай. Это время активного роста завязей, молодых побегов и корней. Деревья тратят много сил, а значит — без вашей помощи им не справиться.

Что нужно яблоне и груше в июне

Калий — отвечает за сладость плодов.

Фосфор — укрепляет завязи и корни.

Кальций — спасает от растрескивания.

Магний, бор и цинк — ускоряют обмен веществ, улучшают вкус и лежкость.

Азо — не нужен! Он сейчас может только навредить, вызвав рост листвы вместо плодов.

Грамотная июньская подкормка — это основа урожая и залог того, что дерево хорошо перезимует.

Рабочие рецепты подкормок

Зольный настой — 2 стакана золы на 10 л горячей воды, настаивать сутки. По 10-15 литров под каждое дерево. Минеральный раствор — 25 г сульфата калия + 40 г суперфосфата на 10 л воды. Один полив — один плодовый гигант. Борная кислота — 1 г на 10 л воды, опрыскивание по листьям утром или вечером. Улучшает вкус и хранение. Органика — настой крапивы, окопника, одуванчика. Неделя в бочке, потом развести 1:10 и поливать приствольный круг.

Перед любой подкормкой обязательно полейте землю под деревом, иначе корни можно обжечь. После полива замульчируйте почву — так влага и питание останутся дольше.

Простая схема на месяц

В начале июня — зола или минеральная смесь.

Через неделю — борное опрыскивание.

Во второй половине — травяной настой.

Вот и всё: ничего сложного, а результат — корзины сочных, сладких яблок и груш, которые пролежат до зимы.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

