Выглядел как слабак, а стал богатырём: что налить под чеснок в июне, чтобы он удивил

Как думаете, когда чеснок особенно нуждается в заботе? Не весной, не перед уборкой, а именно в июне. В это время под землёй разворачивается самая активная фаза формирования луковиц — и от нас зависит, какими вырастут будущие головки.
Один простой настой может в корне изменить судьбу урожая. Древесная зола — кладезь калия и фосфора, идеально подходящих чесноку в середине лета. Эти элементы делают луковицы крупнее, крепче и значительно продлевают срок хранения.
Приготовление настоя проще простого:
1 стакан просеянной золы заливают ведром тёплой воды.
Настаивают 10-12 часов.
Осторожно поливают почву под растениями, избегая попадания на листву.
Такая процедура нужна всего два раза за июнь — с интервалом в 2 недели.
Не беда. На выручку приходит солевой раствор:
1 столовая ложка соли на ведро воды.
Можно добавить 10 капель йода — это усилит антисептический эффект.
Этот полив проводят один раз в месяц, чтобы избежать передозировки. Лучше делать это ранним утром или вечером, когда солнце неактивно.
Уже через пару недель после полива зелень становится мощной, а под землёй — идёт налив головок. Урожай будет отменным!
Не смешивайте золу с азотными удобрениями — они блокируют полезные свойства друг друга.
Не поливайте слишком часто — переизбыток питательных веществ вредит не меньше, чем их нехватка.
Правильный уход в июне — и вы получите чеснок, который не только удивит своими размерами, но и прекрасно сохранится до следующего сезона.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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