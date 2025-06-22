Выглядел как слабак, а стал богатырём: что налить под чеснок в июне, чтобы он удивил

Как думаете, когда чеснок особенно нуждается в заботе? Не весной, не перед уборкой, а именно в июне. В это время под землёй разворачивается самая активная фаза формирования луковиц — и от нас зависит, какими вырастут будущие головки.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чеснок

Секрет в обычной золе

Один простой настой может в корне изменить судьбу урожая. Древесная зола — кладезь калия и фосфора, идеально подходящих чесноку в середине лета. Эти элементы делают луковицы крупнее, крепче и значительно продлевают срок хранения.

Приготовление настоя проще простого:

1 стакан просеянной золы заливают ведром тёплой воды.

Настаивают 10-12 часов.

Осторожно поливают почву под растениями, избегая попадания на листву.

Такая процедура нужна всего два раза за июнь — с интервалом в 2 недели.

А если золы нет

Не беда. На выручку приходит солевой раствор:

1 столовая ложка соли на ведро воды.

Можно добавить 10 капель йода — это усилит антисептический эффект.

Этот полив проводят один раз в месяц, чтобы избежать передозировки. Лучше делать это ранним утром или вечером, когда солнце неактивно.

Уже через пару недель после полива зелень становится мощной, а под землёй — идёт налив головок. Урожай будет отменным!

Ошибки, которых стоит избегать

Не смешивайте золу с азотными удобрениями — они блокируют полезные свойства друг друга.

Не поливайте слишком часто — переизбыток питательных веществ вредит не меньше, чем их нехватка.

Правильный уход в июне — и вы получите чеснок, который не только удивит своими размерами, но и прекрасно сохранится до следующего сезона.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



