Грядки под угрозой: как дачники сами создают рай для слизней

Слизни — тихие, но крайне разрушительные враги огорода. Они появляются внезапно и за пару дней могут оставить от урожая одно название. В борьбе с ними многие дачники используют проверенные методы, но порой именно эти действия вредят больше, чем помогают. Разбираемся, какие ошибки чаще всего допускают даже опытные садоводы, и как действительно эффективно защищать участок.

Фото: https://www.flickr.com/photos/chasetheclouds/1405314449/ by *Susie*/sue/chasetheclouds, London and Hampshire, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сад, огород

Ошибка №1: Соль — универсальное оружие

Считается, что соль — простой и доступный способ борьбы со слизнями. И это действительно так: соль вызывает мгновенное обезвоживание у моллюсков, и они гибнут.

Но в чём подвох

Соль обжигает растения. При попадании на листья и бутоны она вызывает химические ожоги.

Разрушает почву. При дожде соль уходит вглубь и вытягивает влагу из корней культурных растений.

Долгосрочное повреждение. Накопившаяся в почве соль нарушает её структуру и делает её непригодной для большинства посадок.

Соль можно применять только точечно — исключительно на дорожках или в местах скопления слизней, вдали от грядок и корней.

Ошибка №2: Начать борьбу слишком поздно

Многие дачники ждут первых повреждений на листьях, чтобы начать действовать. Но к этому моменту слизни уже организовали массовое нападение.

Весной они выходят из зимовки и сразу начинают размножаться.

Влажная погода — идеальные условия для резкого роста популяции.

За пару ночей слизни могут съесть всю рассаду — особенно капусту, салат и землянику.

Борьбу нужно начинать заранее — до массового появления. Именно профилактика даёт результат.

Что действительно работает:

Перекопка почвы осенью и ранней весной. Уничтожает яйца и укрытия вредителей.

Избегайте густых посадок и переувлажнения. Пространство и умеренный полив создают неблагоприятные условия для слизней.

Ловушки и барьеры:

доски, под которые они прячутся (для последующего сбора),

зола, яичная скорлупа, хвоя — мешают передвижению,

пластиковые ленты, посыпанные острым песком.

Ручной сбор вечером или рано утром.

Химические препараты — только в крайнем случае и строго по инструкции.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

