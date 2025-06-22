Вылупились гусеницы — действуйте немедленно: капусту нужно спасать

Над капустной грядкой порхает белая бабочка — на первый взгляд, ничего необычного. Но эта трогательная картина таит в себе опасность. Перед вами не просто бабочка, а один из самых прожорливых вредителей огорода — капустная белянка. И если вовремя не принять меры, о хорошем урожае придётся забыть.
Белянка не вредит напрямую, зато прекрасно "организует" разрушение: откладывает яйца на листьях капусты. А дальше — начинается кошмар. Из яиц вылупляются личинки — маленькие гусеницы, которые моментально набрасываются на листву. Они быстро прогрызают дырки в капустных листьях, уродуя и ослабляя растение.
Факт: наибольшую активность гусеницы проявляют в тёплую и сухую погоду, особенно в июне и июле.
Главная хитрость — яйца и личинки прячутся с нижней стороны листа. Иногда их вообще не видно, пока вред уже нанесён. Поэтому регулярный осмотр капустных посадок — обязательная мера для любого дачника.
Есть несколько проверенных способов борьбы:
Один из действенных — хлорофос. Препарат активно уничтожает гусениц на листьях. Но применять его нужно строго по инструкции:
обработку проводить в сухую безветренную погоду;
использовать средства индивидуальной защиты;
не превышать допустимую дозировку.
Если вы против химии на участке:
Используйте настой золы с мылом — опрыскивание помогает отпугнуть бабочек.
Применяйте биопрепараты, которые действуют только на вредителей, не вредя растениям.
Высаживайте рядом ароматные травы (например, укроп или мяту) — они сбивают бабочек с толку.
Осматривайте капусту каждые 2-3 дня, особенно снизу.
Снимайте и уничтожайте листья с яйцами или гусеницами.
Убирайте сорняки и растительные остатки вокруг грядок — они служат укрытием для насекомых.
Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.