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Обрежь это немедленно — и ягоды станут слаще и крупнее

1:13
Садоводство

Чтобы ягоды стали крупнее и вкуснее, сразу после сбора лучше убрать плодоножки. Оставшиеся стебли забирают силы — ягоды мельчают и исчезают раньше срока. Возьмите чистые ножницы, удалите каждый лишний черешок и дайте ягодам "дотянуть" вкус.

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Пересадка как второе дыхание

У клубники активный плодоношение — максимум 3-4 года, после чего пора обновлять посадки. Но вовсе не обязательно покупать новые кусты: используйте выросты.

Пригибайте их к земле, закрепляйте без отрыва, пусть укореняются сами.
Можно срезать уже укоренившиеся, пересадить на новое место — идеальный вариант до октября.

Июньская уборка 

Этот месяц — время освобождения.

  • Удалите старые или повреждённые листья.
  • Очистите грядки от сорняков — они не только вытягивают питательные вещества, но и провоцируют болезни.
  • Регулярно рыхлите почву вокруг кустов.

Если избавляетесь вручную от сорняков, основательно замульчируйте почву скошенной соломой или древесной щепой — это поможет сохранить влагу и снизит риск гниения.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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