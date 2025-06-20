Обрежь это немедленно — и ягоды станут слаще и крупнее

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы ягоды стали крупнее и вкуснее, сразу после сбора лучше убрать плодоножки. Оставшиеся стебли забирают силы — ягоды мельчают и исчезают раньше срока. Возьмите чистые ножницы, удалите каждый лишний черешок и дайте ягодам "дотянуть" вкус.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клубника на грядке

Пересадка как второе дыхание

У клубники активный плодоношение — максимум 3-4 года, после чего пора обновлять посадки. Но вовсе не обязательно покупать новые кусты: используйте выросты.

Пригибайте их к земле, закрепляйте без отрыва, пусть укореняются сами.

Можно срезать уже укоренившиеся, пересадить на новое место — идеальный вариант до октября.

Июньская уборка

Этот месяц — время освобождения.

Удалите старые или повреждённые листья.

Очистите грядки от сорняков — они не только вытягивают питательные вещества, но и провоцируют болезни.

Регулярно рыхлите почву вокруг кустов.

Если избавляетесь вручную от сорняков, основательно замульчируйте почву скошенной соломой или древесной щепой — это поможет сохранить влагу и снизит риск гниения.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

