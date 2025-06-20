Обрежь это немедленно — и ягоды станут слаще и крупнее

Чтобы ягоды стали крупнее и вкуснее, сразу после сбора лучше убрать плодоножки. Оставшиеся стебли забирают силы — ягоды мельчают и исчезают раньше срока. Возьмите чистые ножницы, удалите каждый лишний черешок и дайте ягодам "дотянуть" вкус.
У клубники активный плодоношение — максимум 3-4 года, после чего пора обновлять посадки. Но вовсе не обязательно покупать новые кусты: используйте выросты.
Пригибайте их к земле, закрепляйте без отрыва, пусть укореняются сами.
Можно срезать уже укоренившиеся, пересадить на новое место — идеальный вариант до октября.
Этот месяц — время освобождения.
Если избавляетесь вручную от сорняков, основательно замульчируйте почву скошенной соломой или древесной щепой — это поможет сохранить влагу и снизит риск гниения.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?