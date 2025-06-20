Помидорный тупик: одна неосторожность — и весь сезон под угрозой

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Похолодание в столичном регионе поставило под угрозу урожай томатов и огурцов. Из-за нестабильной температуры возрастает риск грибковых заболеваний, а ночные похолодания могут полностью остановить рост растений. Чтобы не потерять плоды своего труда, дачникам необходимо принять профилактические меры уже сейчас.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты

В первую очередь стоит провести обработку растений биофунгицидом. Это поможет защитить томаты и огурцы от грибка, особенно в условиях высокой влажности и низких температур.

Томаты в теплицах нуждаются в особом внимании к микроклимату. При ночной температуре ниже 10 градусов у растений замедляются все процессы: они перестают развиваться, замирают в росте. Чтобы сохранить тепло, рекомендуется полностью закрывать двери и форточки в теплице. Также стоит утеплить конструкцию и по возможности подогревать воздух ночью.

Уход за томатами в это время должен быть особенно деликатным. Формирование кустов стоит проводить утром, при этом желательно выбирать солнечные дни. Обрезка пасынков в пасмурную погоду может привести к снижению урожайности, так как растение будет тратить силы на заживление ран, а не на формирование плодов.

Подвязка тоже играет важную роль. Рекомендуется ограничить рост растений до 1,5-1,8 метра. Такая высота позволяет сформировать 5-6 плодовых кистей, которые успеют вызреть до конца лета. Как только нужное количество кистей сформировано, верхушку куста следует прищипнуть. Это остановит дальнейший рост, и растение направит силы на дозревание плодов, а не на новые побеги.

Правильное распределение усилий и своевременные действия помогут сохранить урожай даже в неблагоприятных условиях, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

