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Если на дереве выросло это — обратите внимание: следующий ветер может быть последним

3:28
Садоводство

Грибы — отличное дополнение к обеду, но не к саду. Если вы заметили гриб на стволе или у корней дерева — это может быть признаком серьёзной проблемы. За безобидным на вид наростом может скрываться настоящая катастрофа, способная привести к гибели всего дерева.

Яблоня
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоня

Разбираемся, почему грибы растут на деревьях, чем это опасно и можно ли что-то исправить.

Почему грибы на дереве — это плохой знак

Грибы — это не только то, что вы видите на поверхности. Настоящая "жизнь" грибницы происходит внутри древесины, где она расщепляет органику, питаясь ею. Это естественный и полезный процесс, когда речь идёт о мёртвой древесине или пнях. Но если грибы поселились на живом дереве — это значит, что оно уже начало отмирать изнутри.

Грибница питается ослабленными или погибшими клетками, разлагает ткани и со временем буквально "высверливает" дерево изнутри. Появление плодовых тел (шляпки, наросты и т. п.) — сигнал, что процесс запущен и дерево не справляется.

Какие грибы растут на деревьях

Существует несколько типов грибов, часто встречающихся на деревьях:

  • Шляпочные грибы — могут появляться у основания или на стволе, свидетельствуют о внутренней гнили.

  • Трутовики — образуют "полочки" на коре, особенно часто встречаются на старых плодовых деревьях.

  • Желатиновые грибы — образуют слизистые или студенистые наросты.

Все эти виды питаются мёртвой древесиной и появляются только тогда, когда дерево уже повреждено.

Почему грибы выбирают именно это дерево

Ответ прост: дерево находится в стрессовом состоянии. Причинами могут быть:

  • уплотнённая почва;

  • длительная засуха или, наоборот, застой влаги;

  • повреждение коры при работе инструментами;

  • неправильно посаженное дерево (с оставшимися пластиковыми фиксаторами на корнях);

  • кольцо из мульчи у ствола, нарушающее воздухообмен.

Даже один из этих факторов может ослабить дерево, снизить его иммунитет и открыть "дверь" для грибов и гнили.

Что делать, если появились грибы

Плохая новость — если гриб уже появился, дерево почти невозможно спасти. Повреждение изнутри уже началось, и гриб будет продолжать разрушать ткани, пока дерево не погибнет или не упадёт.

Вот что можно предпринять:

  • Удалите видимые плодовые тела, чтобы снизить риск распространения спор.

  • Оградите дерево, чтобы никто случайно не оказался под падающей веткой.

  • Планируйте выкорчёвывание — лучше убрать дерево, пока оно не упало само.

  • Не сажайте рядом другие деревья до полной утилизации остатков и обеззараживания почвы.

Можно ли посадить новое дерево на том же месте

Да, но с осторожностью. Чтобы избежать повторения ситуации:

  • полностью удалите корневую систему старого дерева;

  • обновите верхний слой почвы;

  • не оставляйте пластиковые или тканевые фиксаторы у корневой шейки;

  • не создавайте "вулкан" из мульчи у основания ствола;

  • следите за поливом и рыхлостью почвы в приствольном круге.

Самое главное — дайте новому дереву хороший старт и не допускайте механических повреждений. Здоровое, ухоженное дерево будет гораздо устойчивее к грибковым поражениям.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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