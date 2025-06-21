Если на дереве выросло это — обратите внимание: следующий ветер может быть последним

3:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грибы — отличное дополнение к обеду, но не к саду. Если вы заметили гриб на стволе или у корней дерева — это может быть признаком серьёзной проблемы. За безобидным на вид наростом может скрываться настоящая катастрофа, способная привести к гибели всего дерева.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоня

Разбираемся, почему грибы растут на деревьях, чем это опасно и можно ли что-то исправить.

Почему грибы на дереве — это плохой знак

Грибы — это не только то, что вы видите на поверхности. Настоящая "жизнь" грибницы происходит внутри древесины, где она расщепляет органику, питаясь ею. Это естественный и полезный процесс, когда речь идёт о мёртвой древесине или пнях. Но если грибы поселились на живом дереве — это значит, что оно уже начало отмирать изнутри.

Грибница питается ослабленными или погибшими клетками, разлагает ткани и со временем буквально "высверливает" дерево изнутри. Появление плодовых тел (шляпки, наросты и т. п.) — сигнал, что процесс запущен и дерево не справляется.

Какие грибы растут на деревьях

Существует несколько типов грибов, часто встречающихся на деревьях:

Шляпочные грибы — могут появляться у основания или на стволе, свидетельствуют о внутренней гнили.

Трутовики — образуют "полочки" на коре, особенно часто встречаются на старых плодовых деревьях.

Желатиновые грибы — образуют слизистые или студенистые наросты.

Все эти виды питаются мёртвой древесиной и появляются только тогда, когда дерево уже повреждено.

Почему грибы выбирают именно это дерево

Ответ прост: дерево находится в стрессовом состоянии. Причинами могут быть:

уплотнённая почва;

длительная засуха или, наоборот, застой влаги;

повреждение коры при работе инструментами;

неправильно посаженное дерево (с оставшимися пластиковыми фиксаторами на корнях);

кольцо из мульчи у ствола, нарушающее воздухообмен.

Даже один из этих факторов может ослабить дерево, снизить его иммунитет и открыть "дверь" для грибов и гнили.

Что делать, если появились грибы

Плохая новость — если гриб уже появился, дерево почти невозможно спасти. Повреждение изнутри уже началось, и гриб будет продолжать разрушать ткани, пока дерево не погибнет или не упадёт.

Вот что можно предпринять:

Удалите видимые плодовые тела, чтобы снизить риск распространения спор.

Оградите дерево, чтобы никто случайно не оказался под падающей веткой.

Планируйте выкорчёвывание — лучше убрать дерево, пока оно не упало само.

Не сажайте рядом другие деревья до полной утилизации остатков и обеззараживания почвы.

Можно ли посадить новое дерево на том же месте

Да, но с осторожностью. Чтобы избежать повторения ситуации:

полностью удалите корневую систему старого дерева;

обновите верхний слой почвы;

не оставляйте пластиковые или тканевые фиксаторы у корневой шейки;

не создавайте "вулкан" из мульчи у основания ствола;

следите за поливом и рыхлостью почвы в приствольном круге.

Самое главное — дайте новому дереву хороший старт и не допускайте механических повреждений. Здоровое, ухоженное дерево будет гораздо устойчивее к грибковым поражениям.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

