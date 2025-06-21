Если на дереве выросло это — обратите внимание: следующий ветер может быть последним

Грибы — отличное дополнение к обеду, но не к саду. Если вы заметили гриб на стволе или у корней дерева — это может быть признаком серьёзной проблемы. За безобидным на вид наростом может скрываться настоящая катастрофа, способная привести к гибели всего дерева.
Разбираемся, почему грибы растут на деревьях, чем это опасно и можно ли что-то исправить.
Грибы — это не только то, что вы видите на поверхности. Настоящая "жизнь" грибницы происходит внутри древесины, где она расщепляет органику, питаясь ею. Это естественный и полезный процесс, когда речь идёт о мёртвой древесине или пнях. Но если грибы поселились на живом дереве — это значит, что оно уже начало отмирать изнутри.
Грибница питается ослабленными или погибшими клетками, разлагает ткани и со временем буквально "высверливает" дерево изнутри. Появление плодовых тел (шляпки, наросты и т. п.) — сигнал, что процесс запущен и дерево не справляется.
Существует несколько типов грибов, часто встречающихся на деревьях:
Шляпочные грибы — могут появляться у основания или на стволе, свидетельствуют о внутренней гнили.
Трутовики — образуют "полочки" на коре, особенно часто встречаются на старых плодовых деревьях.
Желатиновые грибы — образуют слизистые или студенистые наросты.
Все эти виды питаются мёртвой древесиной и появляются только тогда, когда дерево уже повреждено.
Ответ прост: дерево находится в стрессовом состоянии. Причинами могут быть:
уплотнённая почва;
длительная засуха или, наоборот, застой влаги;
повреждение коры при работе инструментами;
неправильно посаженное дерево (с оставшимися пластиковыми фиксаторами на корнях);
кольцо из мульчи у ствола, нарушающее воздухообмен.
Даже один из этих факторов может ослабить дерево, снизить его иммунитет и открыть "дверь" для грибов и гнили.
Плохая новость — если гриб уже появился, дерево почти невозможно спасти. Повреждение изнутри уже началось, и гриб будет продолжать разрушать ткани, пока дерево не погибнет или не упадёт.
Вот что можно предпринять:
Удалите видимые плодовые тела, чтобы снизить риск распространения спор.
Оградите дерево, чтобы никто случайно не оказался под падающей веткой.
Планируйте выкорчёвывание — лучше убрать дерево, пока оно не упало само.
Не сажайте рядом другие деревья до полной утилизации остатков и обеззараживания почвы.
Да, но с осторожностью. Чтобы избежать повторения ситуации:
полностью удалите корневую систему старого дерева;
обновите верхний слой почвы;
не оставляйте пластиковые или тканевые фиксаторы у корневой шейки;
не создавайте "вулкан" из мульчи у основания ствола;
следите за поливом и рыхлостью почвы в приствольном круге.
Самое главное — дайте новому дереву хороший старт и не допускайте механических повреждений. Здоровое, ухоженное дерево будет гораздо устойчивее к грибковым поражениям.
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