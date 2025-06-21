Как собрать два урожая картошки за сезон: всё решает одна дата и правильная подготовка

Когда ранний картофель уже убран с грядок, а до холодов остаётся не меньше трёх месяцев — самое время подумать о втором посеве. Это не только продлевает огородный сезон, но и даёт возможность собрать свежие клубни к самому Рождеству. Главное — не пропустить момент и правильно подготовить участок.
Летний посев картофеля — это:
свежие клубни поздней осенью;
меньше риска фитофторы (болезнь отступает в сухую погоду);
минимальная активность вредителей, которые уже завершили цикл;
отличная лёжкость урожая — в прохладную погоду клубни лучше вызревают и почти не прорастают при хранении.
В большинстве регионов оптимальное время для второго посева — с 20 июня по 31 июля. В южных широтах можно начинать уже с середины июня, в северных и горных — подождать до начала июля, когда спадёт жара.
Ориентируйтесь на температуру почвы: она должна быть не ниже 15 °C на глубине 10 см. В таких условиях клубни прорастают быстро — за 10-12 дней.
Если садите позже 15 июля — выбирайте ультраранние сорта с вегетационным периодом до 90 дней, чтобы урожай успел сформироваться до первых заморозков.
После уборки первого урожая:
Удалите все остатки растений.
Перекопайте почву на глубину 25 см.
Обильно полейте участок или дождитесь естественного увлажнения.
Рассыпьте по грядке 3-4 кг перегноя на 1 м² — он добавит органики и калий.
Если весной вносились минеральные удобрения, летом используйте только половину дозы азота.
Семенные клубни ранних сортов: Ирга, Агрия, Ривьера;
Горсть древесной золы на каждую лунку — защита от проволочников и источник калия;
Компост — для улучшения структуры почвы и влагоудержания;
Мотыга и лопата — для подготовки борозд и последующего окучивания;
Капельный полив или лейка — регулярное увлажнение обязательно.
Шаг 1. Сделайте борозды на расстоянии 70-75 см.
Шаг 2. В каждой борозде выкапывайте лунки через 25-30 см, посыпьте туда немного золы.
Шаг 3. Уложите клубень ростком вверх на глубину 8-10 см.
Шаг 4. Присыпьте рыхлой землёй, хорошо полейте и мульчируйте соломой.
Шаг 5. После появления ростков проведите лёгкое окучивание, а при высоте 20 см — основное.
Июльские и августовские посадки требуют особого внимания:
Поливайте регулярно, особенно в сухую погоду. Проверяйте почву каждые 2-3 дня.
Обязательно убирайте сорняки: они вытягивают влагу и питательные вещества.
В начале августа проведите внекорневую подкормку микроэлементами — это ускорит налив клубней.
В октябре, когда ботва начнёт увядать, прекратите полив и дайте клубням сформировать плотную кожуру.
Слишком поздняя посадка (после 1 августа): растение не успеет сформировать урожай.
Глубокая заделка клубней (более 12 см): это тормозит рост и повышает риск гниения.
Избыток азота: провоцирует активный рост ботвы, но замедляет клубнеобразование.
Отсутствие мульчи: почва быстро пересыхает, столоны не формируются, клубни получаются мелкими.
Чтобы получить богатый второй урожай, нужно соблюсти всего три правила:
посадить с конца июня до конца июля;
подготовить хорошо увлажнённую и удобренную грядку;
обеспечить регулярный полив и лёгкие подкормки.
И тогда в октябре вы сможете собрать отличные клубни — плотные, вкусные и пригодные для хранения. А картофельное пюре на праздничном столе будет не из магазина, а с вашей собственной грядки.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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