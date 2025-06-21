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Как собрать два урожая картошки за сезон: всё решает одна дата и правильная подготовка

4:24
Садоводство

Когда ранний картофель уже убран с грядок, а до холодов остаётся не меньше трёх месяцев — самое время подумать о втором посеве. Это не только продлевает огородный сезон, но и даёт возможность собрать свежие клубни к самому Рождеству. Главное — не пропустить момент и правильно подготовить участок.

Картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картошка

Почему стоит сажать картофель второй раз

Летний посев картофеля — это:

  • свежие клубни поздней осенью;

  • меньше риска фитофторы (болезнь отступает в сухую погоду);

  • минимальная активность вредителей, которые уже завершили цикл;

  • отличная лёжкость урожая — в прохладную погоду клубни лучше вызревают и почти не прорастают при хранении.

Сроки посадки: не опоздайте

В большинстве регионов оптимальное время для второго посева — с 20 июня по 31 июля. В южных широтах можно начинать уже с середины июня, в северных и горных — подождать до начала июля, когда спадёт жара.

Ориентируйтесь на температуру почвы: она должна быть не ниже 15 °C на глубине 10 см. В таких условиях клубни прорастают быстро — за 10-12 дней.

Если садите позже 15 июля — выбирайте ультраранние сорта с вегетационным периодом до 90 дней, чтобы урожай успел сформироваться до первых заморозков.

Как подготовить грядку

После уборки первого урожая:

  1. Удалите все остатки растений.

  2. Перекопайте почву на глубину 25 см.

  3. Обильно полейте участок или дождитесь естественного увлажнения.

  4. Рассыпьте по грядке 3-4 кг перегноя на 1 м² — он добавит органики и калий.

  5. Если весной вносились минеральные удобрения, летом используйте только половину дозы азота.

Что потребуется

  • Семенные клубни ранних сортов: Ирга, Агрия, Ривьера;

  • Горсть древесной золы на каждую лунку — защита от проволочников и источник калия;

  • Компост — для улучшения структуры почвы и влагоудержания;

  • Мотыга и лопата — для подготовки борозд и последующего окучивания;

  • Капельный полив или лейка — регулярное увлажнение обязательно.

Как сажать: пошаговая инструкция

Шаг 1. Сделайте борозды на расстоянии 70-75 см.
Шаг 2. В каждой борозде выкапывайте лунки через 25-30 см, посыпьте туда немного золы.
Шаг 3. Уложите клубень ростком вверх на глубину 8-10 см.
Шаг 4. Присыпьте рыхлой землёй, хорошо полейте и мульчируйте соломой.
Шаг 5. После появления ростков проведите лёгкое окучивание, а при высоте 20 см — основное.

Уход в жару

Июльские и августовские посадки требуют особого внимания:

  • Поливайте регулярно, особенно в сухую погоду. Проверяйте почву каждые 2-3 дня.

  • Обязательно убирайте сорняки: они вытягивают влагу и питательные вещества.

  • В начале августа проведите внекорневую подкормку микроэлементами — это ускорит налив клубней.

  • В октябре, когда ботва начнёт увядать, прекратите полив и дайте клубням сформировать плотную кожуру.

Главные ошибки, которых легко избежать

  • Слишком поздняя посадка (после 1 августа): растение не успеет сформировать урожай.

  • Глубокая заделка клубней (более 12 см): это тормозит рост и повышает риск гниения.

  • Избыток азота: провоцирует активный рост ботвы, но замедляет клубнеобразование.

  • Отсутствие мульчи: почва быстро пересыхает, столоны не формируются, клубни получаются мелкими.

Чтобы получить богатый второй урожай, нужно соблюсти всего три правила:

  • посадить с конца июня до конца июля;

  • подготовить хорошо увлажнённую и удобренную грядку;

  • обеспечить регулярный полив и лёгкие подкормки.

И тогда в октябре вы сможете собрать отличные клубни — плотные, вкусные и пригодные для хранения. А картофельное пюре на праздничном столе будет не из магазина, а с вашей собственной грядки.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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